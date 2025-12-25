مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية، في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري السعودي.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر
المصري × حرس الحدود - 5 مساء | أون سبورت 1
الجونة × البنك الأهلي - 5 مساء | أون سبورت 2
الزمالك × سموحة - 8 مساء | أون سبورت 1
بيراميدز × الإسماعيلي - 8 مساء | أون سبورت 2
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الفيحاء × الحزم - 4:50 مساء
الرياض × الاتفاق - 7:30 مساء
نادي نيوم × النجمة - 7:30 مساء
