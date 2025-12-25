مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية، في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

المصري × حرس الحدود - 5 مساء | أون سبورت 1

الجونة × البنك الأهلي - 5 مساء | أون سبورت 2

الزمالك × سموحة - 8 مساء | أون سبورت 1

بيراميدز × الإسماعيلي - 8 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء × الحزم - 4:50 مساء

الرياض × الاتفاق - 7:30 مساء

نادي نيوم × النجمة - 7:30 مساء

