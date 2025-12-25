الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو
18 حجم الخط

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية، في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

المصري × حرس الحدود - 5 مساء | أون سبورت 1

الجونة × البنك الأهلي - 5 مساء | أون سبورت 2

الزمالك × سموحة - 8 مساء | أون سبورت 1

بيراميدز × الإسماعيلي - 8 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء × الحزم - 4:50 مساء

الرياض × الاتفاق - 7:30 مساء

نادي نيوم × النجمة - 7:30 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر الدوري السعودي المصري حرس الحدود

مواد متعلقة

أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا في كأس عاصمة مصر

شوط أول سلبي بين المقاولون العرب وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

تعادل 1/1 بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

حالة الطقس، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الخميس

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بعد شكوى المواطنين، إزالة أسواق وإغلاق مقاهي مخالفة في حملة مكبرة بالجيزة

حدث الآن، غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات بسبب شبورة تعوق الرؤية

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

"العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع يضرب البرتقال والتين وبشرى لعشاق "الكاكا"

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads