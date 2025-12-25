بعد نجاح برنامج "دولة التلاوة"، خطوة غير مسبوقة لـ إذاعة البرنامج العام بشأن مشاهير القراء

18 حجم الخط

بعد نجاح برنامج “دولة التلاوة”، في إحداث حالة فنية ودينية خاصة داخل البيوت المصرية والعربية، وأعاد إحياء المدرسة المصرية العريقة في التلاوة والتجويد، وامتد تأثيره إلى الشوارع والمقاهي، قررت إذاعة البرنامج العام تثبيت أسبوع لمشاهير القراء تلاوة الثامنة مساء (أعلام التلاوة).



وأضافت:" مستمعينا الأعزاء مستمعي إذاعة البرنامج العام الذين طلبوا تثبيت أسبوع لمشاهير القراء تلاوة الثامنة مساء (أعلام التلاوة) أنه تم التواصل مع التخطيط الدينى وتم الاتفاق على تثبيت أسبوع المشاهير يكون الأسبوع الأول من كل شهر بداية من السبت 3 يناير 2026 على النحو التالي:



السبت: الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

الأحد: الشيخ الحصري

الإثنين: الشيخ محمد رفعت

الثلاثاء: الشيخ محمود علي البنا

الأربعاء: الشيخ محمد صديق المنشاوي

الخميس: الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي

الجمعة: الشيخ مصطفى إسماعيل

