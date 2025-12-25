بعد شكوى المواطنين، إزالة أسواق وإغلاق مقاهي مخالفة في حملة مكبرة بالجيزة

18 حجم الخط

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة بمحافظة الجيزة.

جاءت الحملة استجابةً لعدد من الشكاوى المقدمة من الملاك والمترددين على الأسواق، والتي أشارت إلى إشغالات الطريق والأرصفة واستغلال بعض المقاهي والمطاعم للطريق العام لجلوس الزبائن في دوائر أقسام شرطة الهرم والدقي والعجوزة.

وأسفرت الحملة عن رفع المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



إغلاق وتشميع منشأة مقامة بالمخالفة ودون الحصول على ترخيص

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إلى حرص المحافظة وأجهزتها على القضاء على أنشطة إعادة التدوير غير المعتمدة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية والبيئية لما تمثله من مخاطر نظرًا لإنتاجها لمواد وسلع تهدد أمن وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ الجيزة أن المحافظة ستقف بالمرصاد لمحاولات البعض التربح من خلال تلك الأنشطة واستغلال المواطنين عبر رصد هذه الأنشطة وتتبع مصادرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها وتطبيق العقوبات القانونية على القائمين عليها.

تمكنت الحملة من ضبط طن من الزيوت المعبأة والجاهزة للتداول وعدد اثنين تروسيكل مخصصين لأعمال الجمع والتوزيع وعلى الفور تم غلق وتشميع المنشأة ومصادرة كافة محتوياتها وإيداعها مخازن المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.

