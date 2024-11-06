الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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زراعة بني سويف تبحث تفعيل استخدام التابليت وبرنامج صرف الأسمدة

زراعة بني سويف، فيتو
زراعة بني سويف، فيتو

عقدت مديرية الزراعة ببني سويف اجتماعا تدريبيا لموظفي الجمعيات التعاونية الزراعية بمركز ببا، ضمن جهود تنشيط دور الجمعيات خلال الموسم الشتوي، وتفعيل استخدام التابليت وبرنامج صرف الأسمدة الزراعية.

زراعة بني سويف تعقد اجتماعًا للجمعيات التعاونية

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والمهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وتحت إشراف المهندس أسامة سعيد عبد القوي وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والمهندس محمد عبد الحكيم مدير عام التعاون الزراعي، والمحاسب فتحي صبرة مدير عام الجمعية المركزية.

وجاء الاجتماع ضمن جهود تنشيط دور الجمعيات التعاونية الزراعية خلال الموسم الشتوي 2024/2025، بحضور المهندس أحمد توفيق مدير عام الإدارة الزراعية ببا، والمهندس محمد محمد رجب مدير عام التعاون بمركز ببا، والمهندس محمد سيد عبد اللطيف مسؤول التسويق بشؤون التعاون.

تفعيل إستخدام التابليت وبرنامج صرف الأسمدة

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة، بما في ذلك الدورة المستندية الجديدة، واستخدام التابلت في حصر البيانات وبرنامج صرف الأسمدة خلال الموسم الشتوي، كما تم التركيز على زراعة المحصول الشتوي الاقتصادي (القمح)، وتوفير التقاوي المعتمدة من خلال القنوات الرسمية، بالإضافة إلى التأكيد على توفير كافة احتياجات المزارعين خلال الموسم.

 

كما تم مناقشة كيفية تعديل وتنقية الحيازات الزراعية، وإدخال الحصر على التابلت، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المشاكل التي تواجه الجمعيات في أداء دورها الزراعي، حيث تم عقد الاجتماع في مقر الإدارة الزراعية بمركز ببا بهدف تحسين وتطوير الأداء التعاوني الزراعي وتعزيز دور الجمعيات في دعم المزارعين.

 

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