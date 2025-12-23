تعرفي على أسس التغذية السليمة للأطفال الرياضيين

18 حجم الخط

يحتاج الطفل الرياضي إلى تغذية أزيد خاصة أدائه فى التمرين وتقوي عضلاته وتقوي مناعته، وتحافظ على النمو الصحي بدون أي مشاكل.

وعادة تهتم الأمهات بالأمراض والإكثار من البروتين فى طعام الطفل الرياضى حفاظا على نمو العضلات بشكل جيد وقوتها.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية: إن الطفل الرياضي جسمه يكون فى مرحلة بناء مستمرة وعقله مازال يتشكل لذا التغذية هنا هدفها ليس الأداء فقط، لكن هدفها الأساسي النمو السليم بدون إجهاد ولا حرمان، وأكبر خطأ نقع فيه إننا نعامل الطفل الرياضي بعقلية اللاعب الكبير فنزيد في التمرين وفى الطعام أو نقلل الطعام بدعوى مراعاة الوزن، وهذا يمكن أن يضر النمو، والتوازن هو كلمة السر، لأن الطفل يحتاج إلى التمرين ويحتاج الطعام ويحتاج راحة، وأى خلل فى واحد منها، يظهر على الطفل سريعا فى وزنه ونموه وأدائه فى التمرين.

أهمية التغذية السليمة للطفل الرياضي، فيتو

أهمية التغذية السليمة للطفل الرياضي

وأضاف زهران، أن التغذية السليمة للطفل الرياضي توفر الطاقة والمجهود، وفى نفس الوقت تدعم الطول والعظام والمخ والمناعة، والطفل فى سن النمو يحتاج نشويات ذكية تمده بالطاقة ولا تسبب زيادة الوزن، وأيضا بروتينا كافيا لبناء العضلات وأنسجة الجسم ودهون صحية لصحة الأعصاب والهرمونات.

وتابع، أن الحرمان الشديد أو الدايت القاسى مع الأطفال خطر لأنه يضغط الجسم ويؤثر على الطول والتركيز والمزاج حتى لو الوزن قل، وقبل التمرين يعمل الطعام على تجهيز الجسم ولا يشغله، لذا يفضل تقديم وجبة خفيفة وسهلة الهضم تمنح طاقة بدون ثقل، مثل موزة أو بطاطس مسلوقة أو شوفان بسيط.

وأوضح الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، أنه بعد التمرين الجسم يحتاج تعويضا حتى يصلح العضلات المشدودة ويبنيها من جديد، وذلك من خلال وجبة فيها بروتين ونشويات معا مثل أرز مع فراخ أو بيض مع بطاطس.

أهمية المياه النوم فى تغذية الطفل

واضاف استشارى التغذية العلاجية، أن المياه عنصر أساسى وغالبا مهمل، ومع الأطفال الرياضيين الجفاف البسيط يقلل التركيز، ويزيد التعب ما يظهر فى التمرين بسرعة، كما أن النوم جزء من تغذية الطفل، وقلة النوم تؤثر على النمو والتركيز حتى لو كان الطفل يأكل جيدا.

