نصائح من الصحة: هذه الفيتامينات والأطعمة ضرورية لتقوية مناعة الطفل

وجهت وزارة الصحة نصائح للأمهات بشأن الفيتامينات الضرورية للطفل التى يجب الحرص على تناولها بإستمرار خاصة إذا كان مصاب بالأنيميا.

تغذية الطفل

وشددت وزارة الصحة على ضرورة حصول الطفل على فيتامين B المركب من اللحوم البيضاء

وفيتامين B12 من البيض والجبنة واللبن.



أكدت وزارة الصحة أن تغذية الطفل بشكل سليم من الأمور التي تشغل بال كل أم وأب، فاختيار الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية هو مفتاح النمو الصحي والجسدي والذهني السليم.

أشارت إلى ان الطفل في سنواته الأولى يحتاج إلى عناصر غذائية متنوعة لدعم مناعته، وتحسين قدراته العقلية، وتطوير عظامه وعضلاته.

تغذية الأطفال

فيتامينات ضرورية وأهم الأطعمة الغنية بها

أوضحت وزارة الصحة أن أهم الفيتامينات تتضمن:

فيتامين D لبناء العظام والأسنان



يساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ويقي من مرض الكساح عند الأطفال.



مصادره: الحليب المدعم، صفار البيض، التونة، السلمون، والتعرض اليومي لأشعة الشمس في الصباح الباكر.

فيتامين C لتعزيز المناعة



يعمل على تقوية مناعة الطفل، ويساعد في امتصاص الحديد من الطعام.

مصادره: البرتقال، الفراولة، الكيوي، الطماطم، والفلفل الرومي.

فيتامين A لصحة العين والجلد



ضروري للنظر الجيد ولنمو الأنسجة.

مصادره: الجزر، البطاطا الحلوة، المانجو، السبانخ، والكبدة.

فيتامين B المركب للطاقة وتحسين التركيز



يساعد في تقوية الأعصاب وتحسين الشهية وتعزيز النشاط الذهني.



مصادره: الحبوب الكاملة، البيض، اللحوم، منتجات الألبان، والمكسرات.

الحديد للوقاية من الأنيميا



يعد الحديد من المعادن المهمة لتكوين الهيموغلوبين وتحسين القدرة العقلية.

مصادره: اللحوم الحمراء، الكبدة، العدس، السبانخ، والحبوب المدعمة بالحديد.

الكالسيوم لنمو العظام والأسنان



يعتبر عنصرًا أساسيًا لنمو الأطفال وتكوين بنية قوية.

مصادره: الحليب، الزبادي، الجبن، البروكلي، والسردين.

نصحت وزارة الصحة بضرورة تقديم وجبات متوازنة تحتوي على خضروات وفواكه ومنتجات ألبان وبروتينات.

وتجنب الإفراط في السكريات والمأكولات المصنعة كما نصحت بتشجيع الطفل على تجربة أطعمة جديدة بطريقة مرحة وجذابة.

ومراقبة وزن الطفل ونشاطه العام للتأكد من حصوله على احتياجاته الغذائية.

وقالت وزارة الصحة ان التغذية السليمة هي أولى خطوات بناء مستقبل صحي للأطفال. لذا يجب الحرص على إدخال الأطعمة الغنية بالفيتامينات الأساسية في نظامهم الغذائي، فالغذاء هو الدواء الأول لطفلك.

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