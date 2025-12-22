أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار النفط 2.6%، صعود المعدن الأصفر، أسعار ومواصفات سيارات بيجو 2026، البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار النفط 2.6% وسط حملات أمريكا ضد الناقلات المرتبطة بفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الاثنين، بعد اعتراض أمريكا ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت عقود فبراير 1.60 دولار أو 2.6%، لتبلغ عند التسوية 62.07 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.49 دولار أو 2.64% لتبلغ عند التسوية 58.01 دولار للبرميل.

وقال مسؤولون أمس الأحد إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب أيضا ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، في ما قد تكون ثاني عملية من نوعها مطلع الأسبوع والثالثة خلال أقل من أسبوعين، في حال نجاحها، بحسب وكالة رويترز.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي.جي"، إن انتعاش أسعار النفط جاء نتيجة تطورات جيوسياسية، بدءًا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات، مرورًا بالتطورات اللاحقة هناك، وصولًا إلى الأنباء التي تحدثت عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر المتوسط.

وأضاف سيكامور: "يفقد السوق الأمل في أن تتوصل محادثات السلام الروسية الأوكرانية، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب"، مشيرا إلى أن هذه التطورات تساعد على تعويض المخاوف المستمرة من تخمة المعروض.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد تراجعا بنحو 1% الأسبوع الماضي، بعد انخفاضهما بنحو 4% في الأسبوع الذي بدأ في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد، إن المحادثات التي جرت بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدى الأيام الثلاثة الماضية في ولاية فلوريدا، بهدف إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ركزت على توحيد المواقف، مضيفا أن تلك الاجتماعات، إلى جانب المحادثات المنفصلة مع المفاوضين الروس، كانت مثمرة.

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الإثنين،ارتفاع المعدن الاصفر



سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب، بنحو 30 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6730 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5890 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 5055 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 47120 جنيها في محلات الصاغة.



يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

تخفيض يصل لـ 150 ألف جنيه، أسعار ومواصفات سيارات بيجو 2026 في مصر

سيارات بيجو، أعلن الوكيل المحلي لعلامة بيجو في مصر، عن إطلاق عرض كاش باك محدود بالتزامن مع بداية العام الجديد، بقيمة 150,000 جنيه مصري على جميع موديلات سيارات بيجو 2026 المتاحة في السوق المصري، ولمدة محدودة تبدأ من 22 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 31 يناير 2026.



ويشمل عرض الكاش باك جميع موديلات سيارات بيجو المتاحة في السوق المصري، بداية من بيجو 408، التي تتوفر بفئتين Allure وGT Pack، بمحرك 215 HP. وتشمل هذه المنظومة أعلى أنظمة الأمان مثل 6 وسائد هوائية (أمامية / جانبية / ستائر جانبية)، نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة على عدم الخروج من الحارة المرورية مع تعديل المسار، ونظام التنبيه وتفعيل المكابح عند الاقتراب من الاصطدام، ونظام التعرف على إرشادات المرور، وغيرها من التجهيزات.

أما الراحة والرفاهية في سيارات بيجو فتشمل نظام بيجو الذكي للدخول بدون مفتاح مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، وكاميرات ٣٦٠ درجة، وشاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وشاشة i-Toggles قابلة للتعديل، ونظام توصيل للهواتف الذكية بالشاشة لاسلكيا (Apple Car Play/ Android Auto)، وشاحن لاسلكي، مع إمكانية فتح وغلق شنطة السيارة كهربائية باستخدام حساس القدم، وتشمل التجهيزات الداخلية نظام تدليك وتدفئة المقاعد الأمامية، وتحكم كهربائي في مقعد السائق في 10 اتجاهات مزود بخاصية الذاكرة. بينما تضم التجهيزات الخارجية جنوط رياضية لونين مقاس 18 بوصة، ومصابيح أمامية Matrix LED، وفتحة سقف بانوراما إلى جانب مجموعة واسعة من الابتكارات الأخرى التي تمنح تجربة قيادة متكاملة وراقية.

سيارات بيجو كما يشمل العرض طراز بيجو 2008، الذي يتوفر أيضًا بفئتين Allure وGT. وتشمل هذه المنظومة أعلى أنظمة الأمان مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، وحساس ركن أمامي وخلفي، ونظام الكشف عن النقطة العمياء، أما الراحة والرفاهية فتشمل نظام بيجو الذكي للدخول بدون مفتاح مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام بيجو 3D i-Cockpit، ونظام توصيل الهواتف الذكية بالشاشة لاسلكيا (Apple Car Play/ Android Auto)، وشاشة لمس مقاس 10 بوصة، وإضاءة داخلية، وتشمل التجهيزات الداخلية فرش الكانترا، وعجلة القيادة من الجلد، بينما توفر خاصية التدليك لمقعد السائق، أما التجهيزات الخارجية فتشمل إضاءة بيجو الأمامية المميزة مع مصابيح LED للإضاءة النهارية، وحساس إضاءة، حساس مطر، وإضاءة المصابيح الأمامية PEUGEOT Matrix LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، بما يعكس مستوى متقدمًا من الابتكار ويعزز متعة القيادة وراحة المستخدم.





أشرف الجزايرلي رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية ورنا جمالي ومحمد الدماطي وكيلين



أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية.

وقد أسفرت الانتخابات عن اختيار المهندس أشرف الجزايرلي رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، كما تم اعتماده ممثلًا للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

تشكيل هيئة المكتب

وشهدت الجلسة انتخاب أعضاء هيئة المكتب، حيث جاء التشكيل كالتالي:



رنا جمالي ومحمد الدماطي: في منصب وكيلي الغرفة.

إبراهيم الإمبابي و أحمد العيوطي: كعضوين لهيئة المكتب.



استراتيجية مستقبلية ودعم لرؤية 2030



وفي أول بيان لها عقب التشكيل، أكدت الغرفة أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى دعم تنافسية قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والدولية

. ويهدف المجلس إلى رفع كفاءة الشركات الأعضاء وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.



البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين



تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 41102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 50612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 18682 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4576 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.





وزير الاتصالات: زيادة الصادرات الرقمية 124% خلال 7 أعوام إلى 7.4 مليار دولار

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورا مستمرا على مدار 7 أعوام؛ حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا محققا معدلات نمو تتراوح بين 14-16%، كما زادت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالى؛ كذلك ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار فى 2018.

أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 4.8 مليار دولار فى 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة فى مصر من 90 شركة إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد.



جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر والتى تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التى شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي: تعزيز الابتكار الرقمى، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلى الإجمالى والصادرات، وخلق فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى وذلك ارتكازا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.



وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، فضلًا عن كونها أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر، مشيرا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويا فى التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات ليرتفع من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018/ 2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى ومستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى العام المالى الحالى؛ مشيرا إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تتضمن نموذجين رئيسيين هما التعليم الرسمى، والتدريب المهنى وتستهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل.

وزير المالية: نُسدد أكثر مما نقترض ونجحنا في خفض الدين الخارجي 2 مليار دولار



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، ودورنا أن نقدم له أكبر قدر من المساندة.

قال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية: إننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، ونتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أضاف: أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين، والاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، وصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسن، ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.

وقال: إن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفِّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وإحداث تطور سريع وملموس.

وأضاف كجوك، أننا سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.





