اقتصاد

تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 5 أشهر وخام برنت دون الـ 61 دولارا

شهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا اليوم الجمعة، في مسارها لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 3%. 

تراجع أسعار النفط 

وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بعاملين رئيسيين، وهما تطلعات السوق لاحتمال انفراجة في الحرب الأوكرانية بعد اتفاق ترامب وبوتين على عقد قمة جديدة، وبيانات مفاجئة أظهرت قفزة في المخزونات النفطية الأمريكية.

وانخفض خام برنت القياسي إلى 60.95 دولارا للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي إلى حوالي 57 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ مايو الماضي.

عقد قمة بين ترامب وبوتين

وساهم الإعلان عن الاتفاق على عقد قمة بين ترامب وبوتين في بودابست خلال الأسبوعين المقبلين بهدف مناقشة إنهاء الحرب، في تهدئة مخاوف السوق بشأن الإمدادات، مما ضغط على الأسعار.

روسيا: مستعدون لدعم إعادة إعمار سوريا واستغلال احتياطيات النفط

تراجع أسعار النفط وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل

من ناحية أخرى، جاءت الضغوط الهبوطية الأقوى من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي كشفت عن زيادة مفاجئة وكبيرة في مخزونات الخام بلغت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، متفوقة بكثير على توقعات المحللين، فيما يرجع إلى انخفاض الطلب من المصافي خلال موسم الصيانة الخريفي.

كما سجل الإنتاج الأمريكي مستوى قياسيا جديدا، مما زاد من مشاعر التشبع في السوق.

