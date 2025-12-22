ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 60.91 دولارًا للبرميل

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، عقب اعتراض الولايات المتحدة ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا خلال مطلع الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا، أي ما يعادل 0.73%، لتسجّل 60.91 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتًا، أو 0.71%، إلى 56.92 دولارًا للبرميل.

وقال مسئولون أمريكيون لوكالة «رويترز»: إن خفر السواحل الأمريكي يتعقّب أيضًا ناقلة نفط أخرى في المياه الدولية قرب فنزويلا، في عملية قد تكون الثانية من نوعها خلال مطلع الأسبوع، والثالثة خلال أقل من أسبوعين في حال نجاحها.

وفي هذا الإطار، أوضح توني سيكامور، المحلل لدى شركة «آي.جي»، أن انتعاش أسعار النفط جاء نتيجة تطورات جيوسياسية متسارعة، بدءًا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار «كامل وشامل» على ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات، وصولًا إلى أنباء عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت سفينة تابعة لـ«أسطول الظل» الروسي في البحر المتوسط.



وأضاف سيكامور أن السوق يفقد الأمل في توصل محادثات السلام الروسية–الأوكرانية، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب، مشيرًا إلى أن هذه العوامل ساعدت في تعويض المخاوف المستمرة من تخمة المعروض في الأسواق.



وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد تراجعا بنحو 1% الأسبوع الماضي، بعد انخفاضهما بنحو 4% في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.



وفي السياق نفسه، قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد: إن المحادثات التي جرت في فلوريدا على مدى ثلاثة أيام بين مسئولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين، بهدف إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ركزت على توحيد المواقف، واصفًا إياها بالمثمرة، إلى جانب محادثات منفصلة مع مفاوضين روس.

