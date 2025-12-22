رويترز: رصد مقاتلين من الدعم السريع في جنوب شرق ليبيا والجيش الليبي ينفي

18 حجم الخط

أفادت وكالة رويترز في تقرير لها نقلا عن مصادر عسكرية واستخباراتية ودبلوماسية، بأن مدرج طيران ناء في جنوب شرقي ليبيا تحول إلى عامل حاسم في ترجيح كفة قوات الدعم السريع داخل الحرب السودانية، بعدما أصبح شريانا أساسيا لتدفق الإمدادات العسكرية والمقاتلين.

رويترز: رصد مقاتلين من الدعم السريع في جنوب شرق ليبيا

وقالت وكالة رويترز إن أكثر من 12 مسؤولًا أكدوا في تصريحات للوكالة أن مطار الكفرة الواقع على بعد نحو 300 كيلومتر من الحدود السودانية أسهم بشكل مباشر في إعادة تشكيل مسار المعارك، خاصة بعد أن شهد تطويرًا واسعًا واستقبال عشرات رحلات الشحن منذ الربيع الماضي، في وقت تواصل فيه الحرب السودانية حصد الأرواح وتشريد الملايين وانتشار المجاعة في أنحاء البلاد.

الجيش الليبي ينفي وجود قوات الدعم السريع في الكفرة

وأكد المسؤولون أن الإمدادات التي وصلت عبر الكفرة ساعدت قوات الدعم السريع على استعادة قوتها بعد خسائرها أمام الجيش السوداني في الخرطوم في مارس الماضي، كما لعبت دورًا حاسمًا في السيطرة على مدينة الفاشر في أكتوبر، وهو ما مكن القوات شبه العسكرية من تعزيز نفوذها في إقليم دارفور والتقدم جنوبًا.

وقال مسؤول أممي مطلع على عمليات الدعم السريع إن استخدام الكفرة "غير قواعد اللعبة"، عبر توفير ممر دائم للإمدادات والمقاتلين.

وفي المقابل أكد مسؤول بالجيش الليبي لرويترز عدم وجود قوات الدعم السريع السودانية في منطقة الكفرة الليبية وأن التحركات العسكرية كانت تتم بين مناطق الشرق الليبي وبعضها، مشددًا على الحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.

