دمياط تختتم برنامج الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات

اختتمت محافظة دمياط فعاليات البرنامج المتكامل للإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات، وذلك تحت إشراف المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وبمتابعة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

رفع كفاءة الموارد وترشيد الإنفاق

يستهدف البرنامج تأهيل العاملين بالمحافظة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة على المدى القصير والمتوسط، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وترشيد الإنفاق، وتقليل الفاقد، والحفاظ على البيئة.

دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي

كما يأتي البرنامج في إطار تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة دمياط، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين.

فعاليات البرنامج المتكامل للإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات

لقاء موسع مع قيادات التطوير المؤسسي

و استقبلت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وفد قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

إشادة بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات

وأعربت نائب المحافظ عن تقديرها للتعاون البنّاء مع وزارة الاتصالات، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة وتأهيلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في بيئة العمل ومنظومات الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة.

خطة شاملة للتطوير الرقمي بالمحافظة

وناقش وفد وزارة الاتصالات جهود وخطة التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة دمياط، بما يشمل تحديد الاحتياجات التدريبية وبرامج تنمية القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين، ودعم استحداث واستدامة إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب متابعة مشروع حصر وتنميط ونشر التطبيقات والأنظمة الرقمية الإدارية والخدمية، بما يحقق المستهدفات الرقمية والتنموية للمحافظة.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، دعمًا لاستراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، والوصول إلى حكومة تشاركية ذكية، ومجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

