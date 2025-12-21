أول تعليق لرئيس فنزويلا على احتجاز أمريكا ناقلة نفط قبالة سواحل بلاده

18 حجم الخط

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إن البلاد أثبتت أنها دولة قوية ومستعدة لتسريع وتيرة الثورة العميقة التي ستنقل السلطة بالكامل إلى الشعب.

أول تعليق من الرئيس الفنزويلي على احتجاز أمريكا ناقلة نفط قبالة سواحل بلاده



وكتب مادورو في قناته على "تلجرام": "لقد دانت فنزويلا (الهجمات الأمريكية) وانتصرت على مدار 25 أسبوعًا على حملة العدوان التي تتراوح بين الإرهاب النفسي وهجمات القراصنة على ناقلات النفط، ولا تزال تواجهها".

وأكد مادورو أن فنزويلا، على الرغم من التهديدات والعدوان، أثبتت أنها "دولة قوية ومستعدة لتسريع وتيرة تعميق الثورة التي تنقل السلطة بالكامل وبلا وساطة إلى الشعب".

وأشار إلى أن الشعب الفنزويلي وجميع شرائح المجتمع يظلون ثابتين في الدفاع عن السلام والاستقرار الوطني.

وفي السياق ذاته قال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفن هاسيت، اليوم الأحد: إن الإدارة الأمريكية لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط، بعد احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية.

البيت الأبيض يعلق على احتجاز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا



وأضاف هاسيت في حديث لقناة "سي بي إس"، يوم الأحد: إن "هذه أحجام غير كبيرة بالمقارنة مع العرض العالمي".

وتابع: "وبالتالي لا أعتقد أن الناس في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا قلقين إزاء ارتفاع الأسعار بسبب احتجاز تلك السفن. وعددها قليل وهي كانت مرتبطة بالسوق السوداء"

أفادت وكالة "بلومبرج" في تقرير لها اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط ثالثة قبالة السواحل الفنزويلية، وذلك في إطار الحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على فنزويلا.

أمريكا تصادر ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، أن خفر السواحل الأمريكي اعترض ناقلة النفط "بيلا 1" الخاضعة للعقوبات الأمريكية، والتي كانت ترفع علم بنما قبالة السواحل الفنزويلية، عندما كانت في طريقها إلى فنزويلا لتحميل شحنة نفط.

ويأتي ذلك بعد اعتراض ناقلة النفط العملاقة "سنتشوريز" يوم أمس السبت، وكذلك ناقلة "سكيبر" في العاشر من ديسمبر الجاري، في مؤشر على تصعيد لافت للإجراءات الأمريكية الرامية إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الفنزويلية.

الحصار الأمريكي على فنزويلا

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس دونالد ترامب تصنيف حكومة فنزويلا كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصارا كاملا على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة من وإلى فنزويلا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل احتجاز ناقلات النفط الفنزويلية.

كما طالب ترامب كاراكاس بإعادة ما وصفه بـ"الأصول والنفط والأراضي المسروقة" من الولايات المتحدة. وتزامن ذلك مع وعود بشن ضربات قريبة ضد تجار مخدرات تزعم واشنطن نشاطهم في منطقة الكاريبي.

في المقابل، اعتبرت كاراكاس هذه التحركات استفزازا يهدف لزعزعة استقرار المنطقة وانتهاكا للاتفاقيات الدولية، رافضة مزاعم واشنطن بشأن موارد الجمهورية الطبيعية.

