وزير المالية: تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن حول منظومة ACI

18 حجم الخط

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا حريصون على تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يتم تطبيقه إلزاميًا فى الأول من يناير المقبل، وذلك فى خطوة جديدة لمد جسور «شراكة الثقة » مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل مع شركائنا من المستثمرين على تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

سرعة الرد على أى استفسارات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية

وجه كجوك، بسرعة الرد على أى استفسارات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، مع زيادة التواصل الإعلامى بشتى الطرق، لتبسيط آليات ومزايا هذه المنظومة الجديدة، أخذًا فى الاعتبار توفير الدعم الفنى المتواصل للمتعاملين مع نظام «ACI» بالموانئ الجوية فى المرحلتين التجريبية والإلزامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.