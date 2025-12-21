الأحد 21 ديسمبر 2025
اقتصاد

وزير المالية: تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن حول منظومة ACI

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا حريصون على تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يتم تطبيقه إلزاميًا فى الأول من يناير المقبل، وذلك فى خطوة جديدة لمد جسور «شراكة الثقة » مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل مع شركائنا من المستثمرين على تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

سرعة الرد على أى استفسارات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية

وجه كجوك، بسرعة الرد على أى استفسارات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، مع زيادة التواصل الإعلامى بشتى الطرق، لتبسيط آليات ومزايا هذه المنظومة الجديدة، أخذًا فى الاعتبار توفير الدعم الفنى المتواصل للمتعاملين مع نظام «ACI» بالموانئ الجوية فى المرحلتين التجريبية والإلزامية.

