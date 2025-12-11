الصناعات الغذائية: سوق المقرمشات في مصر يشهد نموا مستمرا وفرصا واعدة

18 حجم الخط

أكد تامر الشامي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن سوق المقرمشات في مصر يشهد نموًا ملحوظًا وتطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الإنتاج أو تنوع المنتجات أو زيادة الوعي الاستهلاكي.

شركات مصرية قادرة على المنافسة بقوة

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا"، أن هذه الفئة من المنتجات كانت جديدة نسبيًا على المستهلك المصري قبل سنوات، إلا أنها أصبحت اليوم جزءً أساسيًا من سلة التسالي والوجبات الخفيفة، مع تزايد الإقبال عليها بشكل مستمر وظهور شركات مصرية قادرة على المنافسة بقوة.

تامر الشامى

المشاركة في المعارض المتخصصة تُعد نافذة مهمة

وأضاف الشامي فى تصريحاته أن المشاركة في المعارض المتخصصة تُعد نافذة مهمة للتواصل مع المستهلكين والتجار وموردي الخامات، وتتيح فرصة لعرض المنتجات الجديدة والتوسع في أسواق محلية وإقليمية.

وعن تأثير تغير الأسعار وارتفاع تكلفة الإنتاج خلال العامين الماضيين، أوضح الشامي أن الشركات المصرية تعمل على تحقيق توازن دقيق بين السعر وجودة المنتج، بحيث لا يتم المساس بجودة المقرمشات المقدمة للمستهلك. وقال ان "الجودة هي الأساس بحيث نحافظ على مستوى مرتفع ومحترم يصل للمستهلك، وفي الوقت نفسه نقدم أسعارًا مناسبة قدر الإمكان رغم الظروف."

استهلاك السوق المصري

كما أكد أن استهلاك السوق المصري لم يتراجع رغم الضغوط الاقتصادية، بل ما زال يشهد طلبًا جيدًا على منتجات التسالي والمقرمشات، لافتًا إلى أن إحدى النقاط المضيئة في القطاع هي أن الإنتاج المحلي أصبح يغطي السوق بالكامل تقريبًا، بعد تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وقال إن السوق كان يعتمد بدرجة كبيرة على منتجات أجنبية، أما اليوم فلدينا اكتفاء ذاتي تقريبًا، والاستيراد أصبح محدودا جدا، وهذا إنجاز كبير للقطاع والصناعة المحلية لأنه يقلل الضغط على الدولار ويعزز سلاسل القيمة المصرية".

وفيما يخص مقارنة المنتج المصري بنظيره اللبناني أو التركي، شدد الشامي على أن الشركات المصرية استطاعت بالفعل منافسة هذه الأسواق بفضل التوازن بين الجودة العالية والسعر المناسب، موضحًا أن التطوير المستمر والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصنيع ساهم في رفع القدرة التنافسية.

وقال إن نسبة المكون المحلي في منتجات المقرمشات تتجاوز 95%، وتشمل الدقيق والزيوت والمواد الخام الزراعية، قائلًا ان “منتجاتنا من خير البلد… خاماتنا مصرية بالكامل، وهذا يعزز الصناعة الوطنية ويخلق قيمة مضافة حقيقية. ليس فقط أننا لا نستورد، بل نصدّر أيضًا، وهذا أكبر دليل على قوة الصناعة الغذائية المصرية وقدرتها على النمو”.

وأشار إلى أن الشركة التي يمثلها قدمت في النسخة الحالية من المعرض مجموعة من المنتجات الجديدة والأشكال المبتكرة، من 13 صنفا من التسالى والمقرمشات ضمن خطة تستهدف التوسع في الأسواق وفتح مسارات تصديرية إضافية.

وقال إن إنتاجنا يشمل المقرمشات والتسالي وكل ما يخص المحامص والمقالي، وهي منتجات نطوّرها باستمرار لتناسب مختلف الأذواق وتلبي احتياجات السوق. لافتا إلى إن يتم تصدير منتجات المقرمشات إلى عدد كبير من الأسواق في المنطقة وخارجها، بما في ذلك الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا، مؤكدًا أن المنتج المصري أثبت قدرته على المنافسة دوليًا من خلال الجودة والسعر التنافسي والالتزام بالمعايير.

