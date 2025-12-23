الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

محامي المسن الصعيدي يتقدم اليوم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد فتاة المترو

المسن الصعيدي، فيتو
المسن الصعيدي، فيتو
يتقدم  حسن يوسف، محامي المسن الصعيدي، الذي ظهر في مقطع فتاة المترو، اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام ضد  الفتاة التي شهرت بموكله، من خلال فيديو قامت بنشره عبر الفيس بوك.

وأكد المحامي في تصريحات صحفية، اعتزامه التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفتاة اليوم الثلاثاء.

 

وشدد على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ وفقًا للقانون لكشف ملابسات القضية.
 

 

عجوز صعيدي ينفعل على فتاة في المترو

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لمسن صعيدي، ظهر وهو ينفعل بشده على فتاة داخل المترو، كانت تجلس أمامه وتضع "رجل على رجل"، الأمر الذي أثار غضب المُسن الصعيدي، الذي انفعل عليها رافضًا جلوسها بهذا الشكل في المترو.


وأظهر المقطع العجوز الصعيدي، وهو ينفعل بشدة على فتاة داخل إحدى عربات المترو قائلًا: "أنتوا ما بتحترموش حد؟"، فردت الفتاة على الرجل المُسن قائلة: "وأنت مالك ومالي.. شاهدين أنا كلمتك".

وقال أحمد سعودي، نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو:"«قعدة البنت في المترو كانت بشكل مش كويس ودي مش حرية".

وأيضًا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، خلال برنامج "تفاصيل"، عبر قناة "صدى البلد": “اتضايقت من فكرة وصفنا بفلاحين وصعايدة.. أغلبية الشعب المصري فلاحين وصعايدة”، متسائلًا: “وهل أنا لو فلاح أو صعيدي ده يديني في حاجة؟”، معقبًا: "كلنا في الأول والآخر مصريين وشعب واحد".

وحول حالة والده بعد الواقعة، قال سعودي: "والدي بعد الواقعة حاليا مع أصدقائه في الفيوم في حلقات ذكر تقام هناك، وهو أغلق هاتفه من وقتها".

وأكد أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه ما حدث، مشيرًا إلى أنه والده رافض بشدة اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه الواقعة.

وأضاف: "لم نتخذ أي إجراء قانوني لأن الموضوع مش مستاهل، وسنكتفي بتقديم البنت اعتذارًا عما حدث وسنحاول التواصل مع البنت علشان نعرفها غلطها".

