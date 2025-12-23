ترامب يعلن بناء مدمرة حربية "عملاقة" تحمل اسمه

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، تدشين مرحلة جديدة في الصناعات العسكرية البحرية، كاشفًا عن بدء بناء مدمرة حربية جديدة ستكون من بين الأضخم في الأسطول الأمريكي، وستحمل اسمه الشخصي لتكون "سفينة قيادية" في البحار.

وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لإنهاء سنوات الركود في تحديث القوات البحرية، قائلًا: "لن ننتظر عقدين من الزمن، التحديث يبدأ الآن".



وأضاف أن البحرية الأمريكية تعتزم البدء في بناء طراز جديد من السفن الحربية التي وصفها بأنها ستكون أكبر وأسرع وأقوى 100 مرة من أي بارجة حربية سابقة شيدتها الولايات المتحدة.

وأوضح أن الأسطول الأمريكي سيتعزز ببناء سفينتين هما الأكبر في تاريخ البلاد، إلى جانب العمل القائم على تصنيع 15 غواصة و3 حاملات طائرات.



وشدد الرئيس الأمريكي على تفوق بلاده النوعي، قائلًا: "نحن متفوقون بما لا يقل عن 15 عامًا في مجال الغواصات على الصين وروسيا"، مؤكدًا عزمه زيادة عدد حاملات الطائرات والمدمرات لضمان السيطرة البحرية العالمية.

وفي خطوة حازمة لضمان سرعة التنفيذ، هدد ترامب بفرض عقوبات على شركات التصنيع العسكري غير الملتزمة بتحسين معدلات إنتاجها، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب كفاءة قصوى في الإنفاق والبناء لتعويض سنوات التأخير.

