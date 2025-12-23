الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
خارج الحدود

مقترح أمريكي لهدنة إنسانية شاملة في السودان

السودان، فيتو
السودان، فيتو
السودان، كشف نائب المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، عن تحرك دبلوماسي جديد تقوده إدارة الرئيس ترامب لإنهاء الأزمة السودانية، مؤكدًا أن وزير الخارجية ماركو روبيو قدّم حلًّا ملموسًا يتمثل في "خطة لهدنة إنسانية" شاملة، تهدف إلى وقف القتال وتخفيف معاناة المدنيين.

 

واشنطن تحث الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على قبول خطة الهدنة دون شروط

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلاده تحث الطرفين المتحاربين في السودان،على قبول خطة الهدنة فورًا ودون أي شروط مسبقة، معتبرًا أن التأخير في القبول يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان.

واشنطن: تحميل طرفي النزاع المسؤولية الكاملة عن إنهاء الصراع بالسودان

وأكد نائب المندوب الأمريكي أن مسؤولية إنهاء الصراع تقع بشكل مباشر على عاتق الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع، داعيًا الطرفين إلى إبداء الإرادة السياسية اللازمة لوقف القتال والانخراط في مسار سياسي يضمن الاستقرار ووحدة البلاد.

 

تحذير أمريكي من استمرار تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع بالسودان

وحذر المسؤول الأمريكي من أن تزويد أي من أطراف النزاع بالأسلحة يسهم في إطالة أمد الحرب في السودان، داعيًا المجتمع الدولي إلى منع تدفق السلاح والعمل على دعم الحلول السياسية والإنسانية بدلًا من التصعيد العسكري.

 

أزمة إنسانية متفاقمة ومطالب دولية بوقف القتال في السودان

وتأتي هذه التصريحات في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث يعاني ملايين المدنيين من نقص الغذاء والدواء والنزوح، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة.

