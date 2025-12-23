لاعبو زيمبابوي صدقوا نفسهم بعد هدف التقدم، أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن فوز الفراعنة الصعب على زيمبابوي يثبت صعوبة بطولة أمم إفريقيا حاليًّا.



وقال حسام عبر “بي إن سبورتس”: "صعبنا الأمور على أنفسنا لكن كان هناك سوء توفيق كبير وقلة تركيز وعدم إصرار على تسجيل الفرص السهلة".

وتابع: شددت على اللاعبين قبل المباراة على ضرورة تسجيل الفرص السهلة وهذا لم يحدث في البداية".

وأضاف: زيمبابوي صدقوا أنفسهم بعد هدف التقدم، لكن كان لدينا التركيز والإصرار واستطعنا العودة والفوز".

وأكمل: الفوز جاء بصعوبة حتى نعرف أن البطولة ليست سهلة، ومطلوب منا أن ننافس ومن حق مصر أن تكون مرشحة للفوز باللقب ولن يأتي ذلك بسهولة".

وتابع: "لا يوجد مباراة سهلة لأن كل المنتخبات لديها الطموح لإثبات أنفسهم، كان ممكن أن نتدارك هدف زيمبابوي وأن نستغل الفرص السهلة التي أتيحت لنا".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع اللاعبين عن المباراة كان يهمني من قبل البطولة أن نفوز في أول لقاء".

وانتهت مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

تقدم منتخب زيمبابوي بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق يرنس دوبي، ثم تعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 63، ثم نجح محمد صلاح في خطف هدف الفوز القاتل لمصر في الدقيقة 91.

بهذا الفوز يحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بالمشاركة مع جنوب افريقيا الذي فاز على أنجولا بنفس النتيجة 2-1

تشهد الدقيقة 50 عرضية من محمد صلاح من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء ولكن غير متقنة تمر من الجميع إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 55 تسديدة من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس منتخب زيمبابوي وتمر الى ركلة ركنية من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 77 تسديدة قوية من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ولكن تصل سهلة الى أيدي حارس منتخب زيمبابوي.

وتشهد الدقيقة 85 محاولات من قبل منتخب مصر ولكن بدون خطورة على المرمى.

هدف مصر الثاني

وفي الدقيقة 91 ومن تمريرة تمريرة من مصطفى محمد من على حدود المنطقة وصلت الى محمد صلاح المتمركز داخل منطقة الجزاء سدد الكرة في الزاوية الضيقة تصعب على حارس منتخب زيمبابوي التصدي لها.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفراعنة لمواجهة زيمبابوي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

دخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا تشكيل يضم كلا من:



التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل، بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري. وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10).

بدلاء منتخب مصر

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

