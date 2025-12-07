أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه المختلفة

18 حجم الخط

من الطبيعي أن يفقد الإنسان بعض الشعر يوميا كجزء من دورة نمو الشعر المعتادة، وفي معظم الحالات ينمو الشعر المفقود مجددا، ما يحافظ على كثافة الشعر، ولكن قد تتداخل بعض العوامل مثل المرض أو التغيرات الهرمونية أو التوتر أو التقدم في السن أو العوامل الوراثية مع دورة نمو الشعر، ما يؤدي إلى تساقط المزيد منه دون أن تنمو خصلات جديدة بالضرورة لتحل محلها.

يفقد معظم الأصحاء ما يصل إلى مائة خصلة شعر يوميا، وكجزء من دورة نمو الشعر، تنمو خصلات جديدة لتحل محل تلك التي تساقطت، وعندما يبدأ الشعر بالتساقط بمعدل أكبر، وينمو القليل منه أو لا ينمو أبدا ليحل محله، وتعرف هذه الحالة باسم الثعلبة (Alopecia) أو تساقط الشعر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

توجد عدة أنواع من تساقط الشعر، وقد تصيب البالغين من كلا الجنسين وحتى الأطفال، وقد يقتصر التساقط على شعر الرأس فقط، أو قد يشمل شعر الجسم كذلك.

أنواع تساقط الشعر الشائعة

تنقسم أنواع تساقط الشعر إلى دائمة ومؤقتة، وتشمل الأنواع الأكثر شيوعًا ما يلي:

الثعلبة الأندروجينية: وهو الصلع الوراثي الذي قد يصيب أي شخص (الصلع النمطي الذكوري أو تساقط الشعر النمطي الأنثوي).

الثعلبة البقعية: هو مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى تساقط الشعر من الرأس والجسم.

تساقط الشعر الكربي: يتضمن هذا النوع تساقط سريع وكبير للشعر في فترة زمنية قصيرة، ويحدث عادةً بعد أشهر قليلة من تعرض الجسم لضغوط جسدية أو عاطفية، وقد ينتج أيضا عن تغيرات هرمونية مفاجئة.

تساقط الشعر الوراثي: يحدث هذا التساقط السريع جدًا للشعر نتيجة لبعض العلاجات الطبية، مثل العلاج الكيميائي.

أسباب تساقط الشعر

لتساقط الشعر العديد من الأسباب المحتملة، وأكثرها شيوعا:

الصلع الوراثي: ينتج عن الجينات الموروثة من الوالدين.

الالتهابات الفطرية في فروة الرأس.

تسريحات الشعر التي تشد الشعر بقوة (مثل الضفائر، وصلات الشعر، أو ذيل الحصان المشدود).

العناية بالشعر التي قد تسبب تلف نتيجة للمعالجة الكيميائية (بما في ذلك التجعيد الدائم "البرم" والتبييض "الصبغات").

التغيرات الهرمونية (مثل الحمل، الولادة، أو انقطاع الطمث).

العلاج الطبي (مثل العلاج الكيميائي وبعض الأدوية).

نقص التغذية (خاصة عدم الحصول على ما يكفي من الحديد أو البروتين).

الأحداث المجهدة (مثل الخضوع لعملية جراحية أو فقدان شخص عزيز).

أمراض الغدة الدرقية.

أعراض تساقط الشعر

يختلف شكل تساقط الشعر من شخص لآخر حسب نوعه وسببه، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

انحسار خط الشعر الأمامي (النمط التقليدي للصلع الذكوري).

ترقق الشعر في جميع أنحاء الرأس (النمط التقليدي لتساقط الشعر الأنثوي).

فقدان بقع صغيرة من الشعر في فروة الرأس.

فقدان الشعر في فروة الرأس والجسم.

مضاعفات تساقط الشعر

قد يكون فقدان الشعر، سواء كان مؤقت أو دائم، صعب عاطفي على الكثير من الأشخاص، وقد تؤدي بعض أنواع تساقط الشعر في النهاية إلى الصلع التام.

في حال فقدان كمية كبيرة من الشعر، من المهم حماية فروة الرأس، ويجب ارتداء قبعة أو وشاح أو أي غطاء للرأس عند التعرض للشمس، واستخدام واقي الشمس يوميا، لأن التعرض للشمس يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

كيف يتم علاج تساقط الشعر؟

إذا كان تساقط الشعر ناتج عن دواء أو اختلالات هرمونية أو مرض في الغدة الدرقية أو النظام الغذائي، فسيعالج مقدم الرعاية الصحية السبب الأساسي، وغالبًا ما يكون تصحيح المشكلة الكامنة هو كل ما يلزم للمساعدة في وقف تساقط الشعر.

تهدف معظم علاجات تساقط الشعر للمساعدة في حالة الثعلبة الأندروجينية (الصلع النمطي الذكوري والأنثوي). وتشمل هذه العلاجات:

الأدوية: غالبًا ما تكون الأدوية المتاحة دون وصفة طبية والتي تُطبق على فروة الرأس، وهي خط العلاج الأول لترقق الشعر، وهناك دواء فموي يصرف بوصفة طبية وهو معتمد فقط للرجال الذين يعانون من الصلع النمطي الذكوري.

زراعة الشعر: يقوم الطبيب أثناء عملية زراعة الشعر بإزالة خصلات الشعر بعناية من منطقة في فروة الرأس حيث يكون الشعر أكثر كثافة، ثم يزرع هذه الخصلات في الأماكن التي يكون فيها الشعر خفيف.

البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP): بعد سحب دم المريض، يقوم الطبيب بفصل البلازما، ثم يحقن هذه البلازما الغنية بالصفائح الدموية في فروة الرأس، ويمكن أن يساعد علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية في إبطاء تساقط الشعر وتشجيع نمو شعر جديد.

