10 أصناف من الأعشاب، توازن الهرمونات عند النساء لصحة الجسم والمزاج

تلعب الهرمونات دورًا أساسيًا في حياة المرأة، فهي المسؤولة عن تنظيم الدورة الشهرية، والخصوبة، والمزاج، والطاقة، وحتى جودة النوم والبشرة.





ومع التوتر، وسوء التغذية، والتقدم في العمر، قد يحدث اضطراب في توازن الهرمونات يؤدي إلى مشكلات مثل تقلب المزاج، زيادة الوزن، ضعف الرغبة، الأرق، تساقط الشعر، أو اضطراب الدورة الشهرية.



ولأن كثيرًا من النساء يفضلن الحلول الطبيعية قبل اللجوء إلى الأدوية، أصبحت الأعشاب التي تساعد على توازن الهرمونات من أهم وسائل العناية بالصحة الأنثوية بطريقة آمنة وشمولية.



فيما يلي نستعرض أبرز الأعشاب التي أثبتت الدراسات والتجارب فعاليتها في دعم توازن الهرمونات عند النساء، مع شرح فوائدها وطريقة استخدامها، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. عشبة الماكا (Maca Root)

تُعرف الماكا باسم “الجينسنغ البيروفي”، وتنمو في جبال الأنديز في بيرو. وهي من أشهر الأعشاب التي تدعم الغدد الصماء المسؤولة عن إفراز الهرمونات.

تساعد الماكا على تنظيم مستوى الإستروجين والبروجستيرون، وهما الهرمونان الأساسيان في جسم المرأة. كما تعمل على تحسين الطاقة، والمزاج، والرغبة الجنسية، خصوصًا لدى النساء في سن ما قبل أو بعد انقطاع الطمث.

أظهرت دراسات أن تناول مسحوق الماكا يوميًا لمدة أسابيع قليلة قد يقلل من أعراض الهبات الساخنة والتقلبات المزاجية.

يمكن تناول الماكا على شكل بودرة تضاف للعصائر أو الزبادي، أو في صورة كبسولات تباع في الصيدليات.

2. عشبة كف مريم (Vitex أو Chaste Tree Berry)

تُعد من أهم الأعشاب المستخدمة منذ القدم لعلاج اضطرابات الدورة الشهرية. تعمل كف مريم على تحفيز الغدة النخامية لتنظيم إفراز الهرمونات الأنثوية، مما يساعد في إعادة التوازن بين الإستروجين والبروجستيرون.

تُستخدم هذه العشبة عادة لعلاج متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، واضطراب الطمث، وتأخر الحمل الناتج عن ضعف الإباضة.

لكن يجب الانتباه إلى أن تأثيرها يحتاج إلى وقت، حيث يُنصح بتناولها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر للحصول على نتيجة واضحة.

يمكن شربها كمغلي صباحًا على معدة فارغة أو تناولها على شكل مكمل غذائي بعد استشارة الطبيب.

3. عشبة الجينسنج (Ginseng)

الجينسنج من الأعشاب الشهيرة عالميًا في مجال تعزيز الطاقة والمناعة، لكن له أيضًا دور فعّال في تحسين وظائف الغدة الكظرية وتنظيم الهرمونات.

يساعد الجينسنج على موازنة هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما ينعكس إيجابًا على الهرمونات الأنثوية. كما أنه يحسّن التركيز، ويقلل الشعور بالتعب، ويزيد من الرغبة الجنسية.

يمكن تناوله على شكل شاي أو كبسولات، ويفضل استخدامه باعتدال لتجنّب فرط التحفيز العصبي.

4. عشبة المريمية (Sage)

المريمية من النباتات المعروفة في الطب الشعبي النسائي، خصوصًا في مرحلة انقطاع الطمث. تحتوي على مركبات نباتية تشبه الإستروجين، مما يجعلها مفيدة في تعويض انخفاض الهرمونات الطبيعية لدى النساء بعد سن الأربعين.

تساعد المريمية على تخفيف الهبات الساخنة، والتعرق الليلي، واضطرابات النوم المصاحبة لانقطاع الطمث.

يمكن شربها كمغلي دافئ مرة أو مرتين يوميًا، أو استخدامها في الطهي كتوابل مفيدة للجهاز الهرموني.

5. عشبة الأشواجاندا (Ashwagandha)

تُعرف باسم “الجينسنج الهندي”، وتُعد من أقوى الأعشاب في دعم توازن الجسم وتقليل تأثير التوتر.

تساعد الأشواجاندا على تنظيم هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المرتبط بالضغط النفسي الذي قد يسبب اضطراب باقي الهرمونات عند النساء. كما تعمل على تحسين النوم وتعزيز الخصوبة.

تُستخدم الأشواجاندا عادة في صورة مسحوق يُضاف للحليب الدافئ قبل النوم أو في كبسولات.

6. بذور الكتان (Flaxseeds)

رغم أنها ليست عشبة تقليدية، فإن بذور الكتان تُعد من أغنى المصادر النباتية بمركبات “الفيتواستروجين” التي تشبه تأثير الإستروجين الطبيعي.

تناول ملعقة إلى ملعقتين من بذور الكتان المطحونة يوميًا يساعد في توازن الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية، كما يساهم في تحسين صحة الجلد والشعر بفضل محتواها من أحماض الأوميغا-3.

يمكن إضافتها إلى العصائر، الزبادي، أو السلطة للحصول على فوائدها اليومية.

7. عشبة الهندباء البرية (Dandelion Root)

تساعد هذه العشبة الكبد في أداء وظيفته الحيوية في تنقية الجسم من الهرمونات الزائدة والسموم. فالكبد هو العضو المسؤول عن تكسير الهرمونات الزائدة مثل الإستروجين، وأي ضعف في أدائه قد يؤدي إلى خلل هرموني.

تناول شاي الهندباء بانتظام يساعد على دعم الكبد، وتحسين الهضم، وتقليل الانتفاخات المرتبطة بالدورة الشهرية.

8. عشبة الشمر (Fennel)

يُعرف الشمر بخصائصه الأنثوية القوية، فهو يحتوي على مركبات نباتية تحاكي عمل الإستروجين، مما يجعله مفيدًا في تنظيم الدورة الشهرية وزيادة الحليب للمرضعات.

يساعد أيضًا في تهدئة التشنجات المصاحبة للطمث وتحسين الهضم.

يمكن شرب مغلي بذور الشمر بعد الوجبات أو إضافتها للطعام اليومي.

9. عشبة القراص (Nettle Leaf)

القراص غني بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي عناصر ضرورية لتوازن الهرمونات وصحة الدم.

يساعد على دعم الغدة الدرقية وتحسين وظائف الجهاز الهرموني بشكل عام، بالإضافة إلى قدرته على زيادة الطاقة وتقليل الإرهاق.

يمكن شربه كشاي عشبي مغذٍ ومقوٍ للجسم.

10. عشبة اليام البري (Wild Yam)

تحتوي هذه العشبة على مادة “ديوسجنين” التي تتحول في الجسم إلى مركبات مشابهة للبروجستيرون الطبيعي.

تُستخدم في موازنة نسبة الإستروجين إلى البروجستيرون، خاصة في حالات ما قبل انقطاع الطمث أو عند النساء اللواتي يعانين من أعراض هرمونية مثل تقلب المزاج أو الانتفاخ.

نصائح مهمة قبل استخدام الأعشاب الهرمونية

يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائية الطب الطبيعي قبل تناول أي عشبة، خصوصًا إذا كانت المرأة تستخدم أدوية هرمونية أو حبوب منع الحمل.



لا يُنصح بتناول أكثر من نوعين من الأعشاب في الوقت نفسه لتجنب التداخل في التأثير.



الانتظام هو السر، فالأعشاب تحتاج إلى أسابيع من الاستخدام المنتظم لتُظهر نتائج ملموسة.



دعم الجسم بالتغذية الجيدة، والنوم الكافي، وتقليل التوتر، يعزز من فاعلية هذه الأعشاب.

توازن الهرمونات عند النساء ليس مجرد مسألة جمالية أو مزاجية، بل هو أساس الصحة الجسدية والعاطفية. والأعشاب الطبيعية تمنح المرأة وسيلة آمنة ولطيفة لإعادة هذا التوازن دون تدخل كيميائي قوي.

ومع الاهتمام بالنظام الغذائي وأسلوب الحياة الصحي، يمكن لهذه الأعشاب أن تُحدث فرقًا كبيرًا في الحيوية والنشاط والثقة بالنفس.



