فوائد الخولنجان، يعزز صحة القلب ويحسن المزاج وينقص الوزن

فوائد الخولنجان، الخولنجان من الأعشاب القديمة التى لا نسمع عنها كثيرا رغم أهميتها العلاجية وكان تستخدم فى الطب القديم ومازال ينصح به بعض الأطباء.

وفوائد الخولنجان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الخولنجان من الأعشاب الطبية القديمة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، خاصة في الطب الآسيوي والهندي والصيني، وينتمي الخولنجان إلى عائلة الزنجبيل، ويشبهه في الشكل والطعم، إلا أنه يتميز بنكهة أقوى ورائحة أكثر حدة، ويستخدم الخولنجان طازج أو مجفف أو مطحون، كما يدخل في تحضير المشروبات والوصفات العلاجية والطهي، وهو غنى بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

فوائد الخولنجان

وأضافت مرام، أن من فوائد الخولنجان:-

يحسن صحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ويقلل من عسر الهضم والانتفاخ، ويخفف من الغازات وتقلصات المعدة، ويساعد في علاج الغثيان والقيء، ويساهم في تقليل أعراض قرحة المعدة

يساعد فى تقوية جهاز المناعة، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، ويساعد الجسم على مقاومة العدوى البكتيرية والفيروسية، ويقلل من الالتهابات المزمنة، ويعزز قدرة الجسم على التعافي من الأمراض.

كان يستخدم تقليديا لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، حيث يساعد في تخفيف السعال والبلغم، ويهدئ أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، ويساهم في توسيع الشعب الهوائية، ويقلل من التهابات الحلق والصدر.

يعزز صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية، وتقليل مستوى الكوليسترول الضار، والمساعدة في تنظيم ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يحتوي الخولنجان على مركبات مضادة للالتهاب تساعد على تخفيف آلام المفاصل والروماتيزم، وتقليل التورم والالتهابات، وتحسين مرونة العضلات، وتخفيف آلام العضلات بعد المجهود.

يساعد الخولنجان على تحسين التركيز والذاكرة، وتقليل التوتر والقلق، وتحسين المزاج العام، وتقليل الشعور بالإرهاق والتعب.

يعمل على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة، وتنظيف البشرة من البكتيريا، وتقليل حب الشباب، وتحسين نضارة البشرة، والمساعدة في توحيد لون الجلد.

يساهم استخدام الخولنجان في تقوية بصيلات الشعر، وتقليل تساقط الشعر، وتحفيز نمو الشعر، ومكافحة قشرة الرأس، وتحسين لمعان الشعر وصحته.

يساعد فى إنقاص الوزن لأنه يعزز معدل حرق الدهون، ويعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، والمساعدة في التخلص من السموم.

يجب تناول بحذر حفاظا على الصحة وممنوع للحوامل والمرضعات ومرضى قرحة المعدة ومرضى حساسية الأعشاب.

