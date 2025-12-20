فوائد الكزبرة، تنظم سكر الدم وتدعم صحة الدماغ

18 حجم الخط

تشير الأبحاث أن الكزبرة تلعب دورًا مهمًّا في تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم صحة الدماغ، بفضل تركيبتها الغنية بالعناصر الغذائية.

ما الكزبرة؟

الكزبرة هي عشب يحظى بشعبية واسعة في مطابخ العالمية، وتستخرج هذه الأوراق والسيقان من نبات "Coriandrum sativum"، وتتميز الكزبرة بكونها منخفضة السعرات الحرارية بشكل كبير، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، حيث يحتوي ربع الكوب على:

وتعد الكزبرة مصدرًا غنيًّا بالفلافونويد والكاروتينات، وهي مضادات أكسدة قوية تسهم في تعزيز الصحة العامة، وتحتوي على مجموعة من العناصر التي تجعلها غذاءً متكاملًا رغم صغر حجم أوراقها وبذورها. فهي غنية بـ:

فيتامين C وK وA، وهي فيتامينات مهمة لتقوية المناعة وتحسين صحة البشرة والعظام.

الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ما يجعلها داعمًا قويًا لصحة القلب والدورة الدموية، والألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم.

مضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والفلافونويدات التي تحمي الخلايا من التلف وتقاوم الشيخوخة المبكرة.

بذور الكزبرة المجففة تحتوي على نسبة أعلى من الزيوت العطرية، مثل زيت اللينالول، الذي يمنحها رائحتها المميزة ويُعد مضادًا قويًا للبكتيريا والالتهابات.

أبرز فوائد الكزبرة الصحية

تساهم الكزبرة في تحسين الصحة بشكل كبير:

1. تنظيم سكر الدم

رغم الحاجة لمزيد من الدراسات البشرية، تشير الأبحاث الأولية إلى وجود إنزيمات محددة في الكزبرة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها محل اهتمام الباحثين في مجال الاستقلاب.

2. دعم صحة الدماغ

تحتوي الكزبرة على مضادات أكسدة مثل "اللوتين"، التي قد تساعد في تقليل الالتهابات داخل الدماغ، كما أنها تقلل من التهاب الدماغ يرتبط بخفض مخاطر الإصابة بأمراض "ألزهايمر" و"باركنسون"، وإن كان الأمر يتطلب مزيدا من الدراسات لإثبات العلاقة المباشرة.

3. مكافحة الأمراض المنقولة بالغذاء

تحتوي الكزبرة على مركب "دوديكينال" المضاد للميكروبات، والذي قد يساعد الجسم في محاربة بكتيريا مثل "السالمونيلا"، ومع ذلك تظل هذه الفائدة نظيرة حتى الآن، حيث لم تثبت التجارب أن تناول الكزبرة وحده يقي من التسمم الغذائي بشكل قاطع.

4. تسكين الآلام ومكافحة الالتهابات

تساعد مضادات الأكسدة في الكزبرة على تقليل نشاط الجذور الحرة، مما يخفف من الألم والالتهاب، وقد أظهرت الأبحاث أن شرابًا مستخلصًا من نبات الكزبرة قد يساهم بفعالية في تخفيف آلام الصداع النصفي.

الكزبرة لصحة البشرة

فوائد الكزبرة لا تتوقف عند الجسم فقط، بل تمتد لتشمل العناية بالبشرة. فبفضل خصائصها المطهّرة والمضادة للبكتيريا، تُستخدم الكزبرة في العديد من الوصفات الطبيعية لعلاج حب الشباب وتنقية البشرة من الشوائب.

يمكن استخدام منقوع الكزبرة كغسول طبيعي للوجه، حيث يُساعد في تهدئة البشرة المتهيّجة وتقليل الالتهابات الجلدية.

كما أن تناول الكزبرة بانتظام يُساعد على تنقية الدم من السموم، مما ينعكس على نضارة البشرة وصفائها.

