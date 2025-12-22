8 أصناف من الأعشاب تفتح الشعب الهوائية وتخفف البلغم

18 حجم الخط

أعشاب تفتح الشعب الهوائية وتخفف البلغم، فصل الشتاء وتقلبات الطقس، تزداد مشكلات الجهاز التنفسي مثل ضيق الشعب الهوائية، السعال، وتراكم البلغم، سواء نتيجة نزلات البرد أو الحساسية أو التهابات الصدر.



ومع تفضيل كثير من الناس اللجوء إلى الحلول الطبيعية الآمنة، برزت الأعشاب الطبية كخيار فعّال في تهدئة الجهاز التنفسي، وتوسيع الشعب الهوائية، والمساعدة على إذابة البلغم وطرده بسهولة.



أعشاب طبيعية تساعد على فتح الشعب الهوائية



في هذا التقرير نستعرض أهم الأعشاب التي تساعد على فتح الشعب الهوائية وتخفيف البلغم، مع شرح فوائدها وطرق استخدامها، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



الزنجبيل



تُعد الزنجبيل من أشهر الأعشاب المفيدة لصحة الجهاز التنفسي، إذ يحتوي على مركبات نشطة تساعد على تقليل الالتهاب وتحفيز ارتخاء عضلات الشعب الهوائية، مما يسهل عملية التنفس. كما يتميز الزنجبيل بقدرته على إذابة البلغم المتراكم في الصدر وطرده عبر السعال. يُمكن تناول الزنجبيل طازجًا أو مغليًا مع العسل والليمون للحصول على نتائج أفضل، خاصة في حالات الكحة المصحوبة ببلغم كثيف.



الزعتر



الزعتر من الأعشاب القوية التي استخدمت منذ القدم لعلاج مشكلات الصدر، فهو غني بمركبات مطهرة ومضادة للبكتيريا، تساعد على تنظيف الشعب الهوائية من الميكروبات والبلغم. يعمل الزعتر على تهدئة السعال وتوسيع المجاري التنفسية، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى الربو الشعبي ونزلات البرد. يُنصح بشرب مغلي الزعتر الدافئ أو استنشاق بخاره للمساعدة على فتح الشعب الهوائية بسرعة.



النعناع



النعناع من الأعشاب المنعشة التي تحتوي على مادة المنثول، وهي مادة فعالة في تهدئة الجهاز التنفسي وتوسيع الشعب الهوائية. يساعد النعناع على تقليل الإحساس بالاحتقان وضيق التنفس، كما يسهم في تسييل البلغم وتسهيل خروجه. يمكن شرب شاي النعناع أو استخدامه في جلسات البخار للحصول على تأثير مباشر وسريع على الصدر والأنف.



اليانسون



اليانسون من الأعشاب المعروفة بقدرتها على تهدئة السعال، خاصة السعال المصحوب ببلغم. يعمل اليانسون على تقليل التقلصات في الشعب الهوائية، مما يخفف من حدة الكحة ويساعد على التنفس براحة أكبر. كما يُساعد على إذابة البلغم وتسهيل خروجه دون إرهاق الصدر. يُفضل شرب مغلي اليانسون دافئًا قبل النوم لتهدئة السعال الليلي وتحسين جودة النوم.



الحلبة



الحلبة من الأعشاب الغنية بالعناصر المفيدة للجهاز التنفسي، حيث تعمل على ترطيب الشعب الهوائية وتقليل التهيج. تساعد الحلبة على تفكيك البلغم السميك المتراكم في الصدر، كما تعزز مناعة الجسم في مواجهة الالتهابات التنفسية. يمكن تناول مغلي الحلبة مع العسل لتحسين الطعم وزيادة الفائدة العلاجية.



الكركم



الكركم من الأعشاب ذات التأثير القوي المضاد للالتهابات، بفضل احتوائه على مادة الكركمين. يُساعد الكركم على تهدئة التهابات الشعب الهوائية وتقليل تورمها، مما يسهل عملية التنفس. كما يعمل على تقليل لزوجة البلغم، ما يسهل طرده. يمكن تناول الكركم مع الحليب الدافئ أو إضافته إلى المشروبات الساخنة للحصول على فوائده التنفسية.



القرفة



القرفة من الأعشاب الدافئة التي تحفز الدورة الدموية وتساعد على توسيع الشعب الهوائية. كما تتميز بخصائصها المضادة للبكتيريا، ما يجعلها مفيدة في حالات التهابات الصدر المصحوبة ببلغم. شرب القرفة مع العسل يساعد على تهدئة السعال وتنظيف الصدر من الإفرازات المخاطية.



العرقسوس



العرقسوس من الأعشاب الفعالة في تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، حيث يعمل على تغليف الأغشية المخاطية وحمايتها من التهيج. يساعد عرق السوس على تخفيف السعال وتسهيل خروج البلغم، كما يُستخدم أحيانًا في حالات التهاب الشعب الهوائية المزمن. لكن يُنصح بعدم الإفراط في تناوله، خاصة لمرضى الضغط المرتفع.

أعشاب لفتح الشعب الهوائية

إلى جانب استخدام الأعشاب، يُنصح بالإكثار من شرب السوائل الدافئة، والحفاظ على رطوبة الجو، وتجنب التعرض للهواء البارد أو الملوث.

لتعزيز فاعلية هذه الأعشاب في فتح الشعب الهوائية وتخفيف البلغم. كما يجب التنويه إلى أن الأعشاب تُعد وسيلة داعمة وليست بديلًا عن العلاج الطبي في الحالات المزمنة أو الشديدة.

في الختام، تمثل الأعشاب الطبيعية خيارًا فعّالًا وآمنًا نسبيًا لدعم صحة الجهاز التنفسي، وفتح الشعب الهوائية، والتخفيف من البلغم والسعال، خاصة عند استخدامها بانتظام وبالطرق الصحيحة.

ومع ذلك، تبقى استشارة الطبيب ضرورية في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، لضمان التشخيص والعلاج المناسبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.