روتين صباحي صحي يعزز المناعة مع برودة الطقس

روتين صباحي صحي، يعزز المناعة، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء وزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، يصبح الاهتمام بالروتين الصباحي الصحي خطوة أساسية لتعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض الموسمية.





فالصباح هو الوقت الذي يمكن فيه إعداد الجسم ليوم نشيط ومتوازن، خاصة للنساء اللواتي يتحملن مسؤوليات متعددة بين العمل والمنزل.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن اتباع روتين صباحي صحي في برودة الطقس لا يتطلب مجهودًا كبيرًا أو وقتًا طويلًا، بل يعتمد على وعي بسيط ومواظبة يومية.

ما بين تنظيم الاستيقاظ، وشرب مشروبات دافئة، مع الحركة الخفيفة، والتغذية المتوازنة، والاهتمام بالصحة النفسية، فكلها عناصر متكاملة تعزز مناعة الجسم وتساعد على عبور فصل الشتاء بصحة وقوة.





خطوات عمل روتين صباحي لتقوية المناعة

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها روتينًا صباحيًا صحيًا وبسيطًا يساعد على تقوية المناعة ومواجهة برودة الطقس بوعي ووقاية.



أولًا: الاستيقاظ الهادئ وتنظيم التنفس

يُفضَّل الاستيقاظ في موعد ثابت يوميًا، حتى في أيام الإجازة، لأن انتظام الساعة البيولوجية يدعم الجهاز المناعي بشكل مباشر. بعد الاستيقاظ، يُنصح بعدم القفز من السرير مباشرة، بل أخذ دقيقتين إلى ثلاث دقائق للتمدد الخفيف والتنفس العميق. التنفس البطيء والعميق يُحفّز الجهاز العصبي ويُقلل من هرمونات التوتر، التي تؤثر سلبًا على المناعة عند ارتفاعها بشكل مزمن.



ثانيًا: شرب مشروب دافئ لتنشيط الجسم

مع برودة الجو، يحتاج الجسم إلى الدفء منذ اللحظات الأولى للاستيقاظ. شرب كوب من الماء الدافئ يمكن أن يكون بداية ممتازة، ويفضَّل إضافة بضع قطرات من الليمون أو ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. هذا المشروب يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، دعم الكبد في التخلص من السموم، وتزويد الجسم بمضادات أكسدة خفيفة تعزز المناعة. كما يمكن التبديل بينه وبين مشروب الزنجبيل أو القرفة، لما لهما من خصائص مضادة للالتهابات.



ثالثًا: الاهتمام بنظافة الفم والأنف

قد لا ينتبه كثيرون إلى أن صحة الفم والأنف تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من العدوى. غسل الأسنان واللسان جيدًا يقلل من تكاثر البكتيريا، بينما تنظيف الأنف بمحلول ملحي خفيف – خاصة لمن يعانون من حساسية أو جفاف – يساعد على منع دخول الميكروبات عبر الجهاز التنفسي، وهو المدخل الأساسي لنزلات البرد.



رابعًا: حركة صباحية خفيفة لتنشيط الدورة الدموية

لا يشترط ممارسة تمارين شاقة في الصباح الباكر، بل تكفي عشر دقائق من الحركة الخفيفة مثل المشي في المكان، تمارين التمدد، أو اليوغا البسيطة. هذه الحركة ترفع درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، تنشّط الدورة الدموية، وتحفّز خلايا المناعة على العمل بكفاءة أكبر. كما أنها تساهم في تحسين المزاج وزيادة الطاقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مقاومة الجسم للأمراض.

تقوية جهاز المناعة



خامسًا: إفطار متوازن يدعم المناعة

الإفطار هو حجر الأساس في أي روتين صباحي صحي، خاصة في فصل الشتاء. يُفضَّل أن يحتوي الإفطار على مصدر بروتين مثل البيض، الزبادي، أو البقوليات، إلى جانب الكربوهيدرات الصحية كالشوفان أو الخبز الأسمر، وكمية مناسبة من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو المكسرات.

إضافة فاكهة غنية بفيتامين C، مثل البرتقال أو الكيوي، تعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

هذا التوازن الغذائي يساعد في الحفاظ على مستوى طاقة مستقر وتقوية الجهاز المناعي طوال اليوم.



سادسًا: التعرض للضوء الطبيعي قدر الإمكان

في الشتاء، تقل ساعات التعرض للشمس، ما قد يؤدي إلى نقص فيتامين D، وهو عنصر مهم لصحة المناعة. فتح النوافذ والسماح بدخول ضوء النهار، أو الخروج لبضع دقائق في الهواء الطلق صباحًا، يساعد على تحسين المزاج وتنظيم الساعة البيولوجية. حتى التعرض القصير للضوء الطبيعي له تأثير إيجابي على نشاط الجسم وقدرته الدفاعية.



سابعًا: اختيار الملابس المناسبة لحرارة الجو

الملابس تلعب دورًا وقائيًا لا يقل أهمية عن الغذاء. ارتداء طبقات من الملابس القطنية أو الصوفية الخفيفة يساعد على الحفاظ على حرارة الجسم دون التعرق الزائد، الذي قد يؤدي إلى نزلات برد لاحقًا. كما يُنصح بتدفئة الرقبة والقدمين جيدًا، لأن فقدان الحرارة من هذه المناطق يؤثر على مقاومة الجسم للبرد.



ثامنًا: دعم الصحة النفسية في الصباح

الصحة النفسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمناعة. تخصيص خمس دقائق صباحًا لقراءة شيء إيجابي، كتابة نية لليوم، أو ممارسة الامتنان، يخفف من الضغوط اليومية ويمنح شعورًا بالهدوء. انخفاض التوتر يساعد الجسم على توجيه طاقته نحو الدفاع عن نفسه بدلًا من استنزافها في القلق والتوتر.



تاسعًا: تجنب العادات الصباحية الضارة

من المهم تقليل تناول المنبهات على معدة فارغة، وتجنب التعرض للهواء البارد مباشرة بعد الاستيقاظ دون تدفئة الجسم. كما يُنصح بعدم إهمال شرب الماء خلال الصباح، لأن الجفاف الخفيف قد يضعف مناعة الجسم دون أن يشعر الإنسان بذلك.

مع الاستمرار، يصبح هذا الروتين أسلوب حياة يمنح الجسم حماية طبيعية وطاقة إيجابية طوال اليوم.

