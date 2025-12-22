الإثنين 22 ديسمبر 2025
قيادات أوقاف الإسماعيلية تشرف على اختبارات حفظ المتون

قيادات أوقاف الإسماعيلية
أجرت مديرية أوقاف الإسماعيلية اختبارات المتقدمين لمسابقة حفظ المتون، بحضور الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والدكتور ربيع غازي، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ  أشرف العدوي، مسئول شئون القرآن الكريم بالمديرية، وذلك في إطار الاهتمام ببناء جيل واعٍ متقن لعلوم القرآن الكريم واللغة العربية. 

تقييم حفظ صغار السن 

وشملت الاختبارات تقييم حفظ صغار السن لمتني تحفة الأطفال والجزرية، لما لهما من دور أساسي في ترسيخ قواعد التجويد وضبط التلاوة، إلى جانب اختبار عدد من المتقدمين في حفظ متني الخريدة البهية والآجرومية، تأكيدًا على عناية المديرية بالجمع بين علوم القرآن وعلوم اللغة العربية. 

 

جانب من المسابقة، فيتو
جانب من المسابقة، فيتو

الهدف من عقد هذه المسابقات 

وأكد  الحضور على  أن هذه المسابقات تأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف لاكتشاف المواهب الواعدة، ورفع المستوى العلمي والدعوي، وتشجيع النشء على حفظ المتون العلمية التي تمثل أساسًا راسخًا للفهم الصحيح وضبط اللسان والقرآن، مشيدين بمستوى المتقدمين وحسن تنظيم الاختبارات.

جانب من المسابقة، فيتو
جانب من المسابقة، فيتو

خدمة القرآن الكريم 

وتواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية دورها في خدمة القرآن الكريم، وبناء جيل يحمل العلم بإتقان، ويجمع بين الفهم الرشيد والأداء المتقن.

وفي نفس السياق، تواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية، عقد مجموعة من الندوات التوعوية، ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، ضد قضية التعصّب الرياضي باعتبارها إحدى الظواهر السلبية التي تتطلب تصحيحًا للمفاهيم وتهذيبًا للسلوك المجتمعي.  

 

مواجهة فكرة التعصب الرياضي 

وطرح المحاضرون خلال اللقاءات التي عقدت بعدد من مدارس الإسماعيلية تحت رعاية الشيخ عبدالخالق عطيفى وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، رؤية واضحة حول خطر الانفعالات المفرطة المرتبطة بتشجيع الفرق، وكيف تتحول إلى خلافات وعداءات تؤثر على العلاقات الأسرية والمجتمعية، وتتنافى مع أخلاق المسلم ومع المبادئ الأصلية للرياضة. 

 

نشر قيم الاعتدال 

كما ركزت الندوات على نشر قيم الاعتدال والهدوء وضبط النفس، والتأكيد على أن التنافس الحقيقي يقوم على احترام الخصم، وتشجيع الفريق بروح رياضية بعيدة عن الإساءة أو التعصب أو إثارة الفتن.  

