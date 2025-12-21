استعدادا لحفل كلثوميات، جهاز التطوير يواصل أعمال الصيانة والتجميل بمداخل ومخارج الإسماعيلية

18 حجم الخط

يواصل جهاز التطوير والتجميل فى محافظة الإسماعيلية تنفيذ أعماله المكثفة بمختلف المناطق، وذلك في إطار توجيهات اللواء كرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبوالسعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية.

صيانة شارع صبرى مبدي

وشملت الأعمال الصيانة الكاملة لشارع صبري مبدى بمنطقة الخامسة نطاق حي ثالث الإسماعيلية، وشملت الأعمال تهذيب جميع الأشجار والمسطحات الخضراء.

صيانة المسطحات الخضراء

وعلى جانب آخر، تم صيانة المسطحات الخضراء والأشجار داخل قصر الثقافة، من إزالة الحشائش والحلفا والشوك وقص جميع أسوار نباتات الدودنيا، للحفاظ على الوجه الجمالي للقصر.

واستمرارًا لأعمال التطوير، أشارت المهندسة تغريد أبوالسعود، أنه تم استكمال أعمال صيانة جميع المسطحات الخضراء والأشجار داخل نادي الفيروز، بالإضافة لصيانة مساحة ٣٠ فدان من الطريق الدائري من قص النجيل ورفع المخلفات من المساحات الخضراء.

وأكدت تغريد أبو السعود، أن أعمال التطوير والتجميل تسير وفق خطة عمل منظمة تهدف للحفاظ على المسطحات الخضراء والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

