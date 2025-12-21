الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استعدادا لحفل كلثوميات، جهاز التطوير يواصل أعمال الصيانة والتجميل بمداخل ومخارج الإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
18 حجم الخط

يواصل جهاز التطوير والتجميل فى محافظة الإسماعيلية تنفيذ أعماله المكثفة بمختلف المناطق، وذلك في  إطار توجيهات اللواء كرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الإسماعيلية يكرم الحاصلين على بطولات عالمية وعربية

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المركز التجاري

و ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبوالسعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

صيانة شارع صبرى مبدي

وشملت الأعمال الصيانة الكاملة لشارع صبري مبدى بمنطقة الخامسة نطاق حي ثالث الإسماعيلية، وشملت الأعمال تهذيب جميع الأشجار والمسطحات الخضراء. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

صيانة المسطحات الخضراء 

وعلى جانب آخر، تم صيانة المسطحات الخضراء والأشجار داخل قصر الثقافة، من إزالة الحشائش والحلفا والشوك وقص جميع أسوار نباتات الدودنيا، للحفاظ على الوجه الجمالي للقصر.

 

واستمرارًا لأعمال التطوير، أشارت المهندسة تغريد أبوالسعود، أنه تم استكمال أعمال صيانة جميع المسطحات الخضراء والأشجار داخل نادي الفيروز، بالإضافة لصيانة مساحة ٣٠ فدان من الطريق الدائري من قص النجيل ورفع المخلفات من المساحات الخضراء.

 

وأكدت تغريد أبو السعود، أن أعمال التطوير والتجميل تسير وفق خطة عمل منظمة تهدف للحفاظ على المسطحات الخضراء والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة التطوير والتجميل الحفاظ على المظهر الجمالى الطريق الدائري المسطحات الخضراء بالاسماعيلية جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية جهاز التطوير والتجميل صيانة المسطحات الخضراء شارع صبرى مبدى

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يكرم الحاصلين على بطولات عالمية وعربية

القبض على عدد من مروجي المخدرات خلال حملة أمنية بالإسماعيلية (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المركز التجاري

حملة لصحة الإسماعيلية تغلق 5 منشآت طبية خاصة

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

مانشستر يونايتد يخسر بثنائية من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كأس أمم أفريقيا، تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر في مباراة الافتتاح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال النبي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»؟ "البحوث الإسلامية" يرد (فيديو)

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads