بالزي المصري القديم، مدارس الإسماعيلية تحتفل بافتتاح المتحف المصري

شهد الدكتور أشرف العربي وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، نيابة عن أيمن موسى وكيل وزارة التربية، احتفالات مدارس المحافظة بافتتاح المتحف المصرى الكبير.  

وأقامت مدارس الإسماعيلية، احتفالات بافتتاح المتحف المصرى الكبير من خلال ارتداء الزى المصري القديم والإذاعة المدرسية والتي خصصت عن افتتاح المتحف المصري والمقرر افتتاحه  بعد  يوم غد السبت. 

واشتملت الإذاعة المدرسية التي شهدتها مدرسة الطائف العديد من الفقرات الفنية والتي تميزت بالملابس المصرية القديمة. 

وكذلك كلمة عن المتحف بحضور محمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف مدير أمن المديرية وأسامة سيد مدير إدارة شمال التعليمية، وتوفيق صلاح وكيل الإدارة وبإشراف وتنفيذ إدارة المدرسة بقيادة سارة جريش. 

 

كما شهد وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية فاعليات الاحتفاء بالمتحف المصرى الكبير بمدرسة دوحة الزمان الابتدائية والتي قدمت إذاعة متميزة وعروض فنية متنوعة بقيادة لطيفه أحمد مدير المدرسة. 

وكان قد ووجّه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح ليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، وذلك بمناسبة قرب افتتاحه يوم السبت الموافق الأول من نوفمبر المقبل.

وأكد عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على ربط العملية التعليمية بواقع الدولة المصرية وترسيخ وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على التراث المصري باعتباره امتدادًا لإبداع الإنسان المصري عبر العصور.

