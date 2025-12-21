القبض على عدد من مروجي المخدرات خلال حملة أمنية بالإسماعيلية (فيديو)

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالي من ضبط عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا، وذلك خلال حملة مكبرة قامت بها مديرية أمن الإسماعيلية ورجال مباحث المديرية.

المستهدف من الحملة

واستهدفت الحملة الأمنية التي نفذت بإشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية بالمديرية، عدد من المناطق الواقعة بدائرتي أول وثان الإسماعيلية، منها شارع شل، وقسم أول القديم بمنطقة السلطان حسين، ونمرة 6.

نتائج الحملة الأمنية

وتمكنت الحملة من ضبط عدد كبير من مروجي المواد المخدرة، والمطلوبين جنائيا على ذمة عدد من القضايا، بالإضافة إلى استهداف أوكار النباشين وتجار الخردة.

وعلى صعيد آخر وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية التي قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور، والتي استهدفت ضبط مخالفات مرورية بالطرق الزراعية، تم ضبط ١٥٠ مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب مخالف، مخالفة شروط التراخيص، وأخطاء في الأمن والمُتانة. كما تم فحص ٩٩ سائقًا، تبين إيجابية ١٥ حالة تعاطٍ للمواد المخدرة، وضبط ٩ محكوم عليهم، مع التحفظ على ٧ مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

عقوبات مخالفات القواعد المرورية على الطرق

-يعاقب من لا يلتزم بالمسار المحدد علي الطرق بغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب جريمة كسر الإشارة بغرامة تتراوح ما بين 500 و1000 جنيه.

-يعاقب من يرتكب يرتكب جريمة الاعتداء علي صاحب السيارة على رجل المرور فتتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

وحدد القانون غرامة السائق الذي يتجاوز السرعة المقررة، تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدي إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح وإسكندرية وتسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.