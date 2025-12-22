عباقرة ولكن مجهولون.. الدكتور أحمد عمر الأزهري نقيب الصحفيين الصوماليين

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

الدكتور أحمد عمر الأزهري، خريج الأزهر، نقيب الصحفيين الصوماليين



من بين عباقرة العصر الحديث المجهولين، خصوصا بالنسبة لنا، كمصريين، الدكتور أحمد عمر الأزهري، خريج جامعة الأزهر الشريف، التي تخرج فيها كثيرون من قادة الراي وزعماء الدول في العالم الإسلامي على مر العصور، ولمصر أن تتيه بذلك على سائر الأمم.

والمعلومات عن هذا الرجل شحيحة جدا، حتى على محركات البحث الشهيرة، ولم يسعفنا سوى المؤلف الكبير للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري " جمهرة علماء الأزهر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر"، حيث أفرد له فصلا، اتخذناه مرجعا وحيدا لعرض جوانب العبقرية لهذا الرجل.

من هو أحمد عمر الأزهري؟

الدكتور أحمد عمر الأزهري هو كاتب وصحفي صومالي بارز شغل منصب نقيب الصحفيين الصوماليين "أو رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين"، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وموارد شحيحة جدا.

يُعد من الشخصيات المؤسسة والفاعلة في العمل النقابي الصحفي في الصومال، وقد عمل على تمثيل الصحفيين والدفاع عن حقوقهم في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الصومال بخاصة، والقرن الأفريقي عامة.

لُقب بـ"الأزهري" نسبة إلى دراسته في جامعة الأزهر بمصر، وهو ما يعكس الروابط الثقافية والتعليمية المتينة بين الصومال ومصر.

قضية أصل الفراعنة

كانت للأزهري آراء غريبة ومثيرة للجدل، مثل قضية أصل الفراعنة، حيث زعم أن الأسر الفرعونية من أصول صومالية، مستدلًا بالتشابه بين اللغتين الصومالية والمصرية القديمة، رغم أن هذا الزعم يمكن أن يفسر بالعكس، أي انتقال الألفاظ من المصرية القديمة إلى الصومالية.

ومن بين ما عثرنا عليه، في هذا الصدد، تقرير كتبه للكاتب الصومالي الدكتور أحمد عمر الأزهري، نقيب الصحفيين الصوماليين، في جريدة "الخليج الإماراتية" عام 1999م، على خلفية ذكرى الحملة الفرنسية على مصر، ركز فيه على الجانب المتصل بعلاقة كل من: اليمن والصومال ومصر، حيث أثار الدكتور أحمد الأزهري جدلًا مفاده أن الصوماليين القدماء هم أصل الفراعنة، وأن الصومال هي أرض البونت التي نبع منها قدماء المصريين، كما نفى الباحث الصومالي مايذهب إليه بعض المؤرخين من أن اليمن هي أرض البونت أي أرض اللبان.. لا شك أن دهاء التاريخ الذي ذكره الدكتور فؤاد زكريا سيقف أمام هذا الكلام ساخرًا وهازئًا من هذه المغالطة، وهذا التفسير الخاطئ.. وذاك الخلط بين بلاد البونت واليمن التي يظن الدكتور فخري انها اليمن بالفعل وليست الصومال، كما يظن هو وحده لا كما يعتقد الكثيرون قبله ومعه وبعده.

وإذا تحرينا الدقة فهناك فرق ما بين أن يكون أصل المصريين يمنيين.. وما بين أصل الفراعنة كصوماليين.. وما يهمنا هنا توضيحه هو أن الفراعنة من أصل صومالي، وأن الأسر الفرعونية التي حكمت مصر ماعدا أسرة واحدة، ربما هي الأسرة الثانية والعشرين كانت نوبية، وهي آخر الأسر، أما الباقي الإحدى والعشرين أسرة فكلهم صوماليون، ثم هناك اللغة الفرعونية، وهي اللغة التي ينطقها ويتحدث بها الصوماليون حتى يومنا هذا، فمثلًا: الشمس بالصومالية "قرح" تحرفت إلى "رع" ومعبد الإلهة الصومالية "ايبيه" تحرفت الى "ثيبيه: في العهد الإغريقي... وطيبة بالعهد الإسلامي.



القمر بالصومالية "ديح" وبالفرعونية "ديح".. الماء بالصومالية "بيوط"، وبالفرعونية "بيو" النار بالصومالية "دب" وبالفرعونية "دب".

وفاته

تُوفي أحمد عمر الأزهري، عام 1431 هـ (الموافق 2010 م)، في العاصمة الصومالية مقديشو، ولا يزال يُذكر في الأوساط الصحفية كأحد الرموز الذين ساهموا في إرساء دعائم الصحافة الحرة في الصومال.

