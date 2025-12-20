أوقاف الإسماعيلية تنظم مقارئ قرآنية للأئمة

18 حجم الخط

تواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية، تنظيم المقارئ القرآنية الخاصة بالأئمة وأعضاء المديرية، بقيادة فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل الوزارة، بهدف رفع مستوى القراءة الصحيحة وتجويد القرآن الكريم لديهم.

متابعة دقيقة من المشرفين

شهدت المقارئ القرآنية متابعة دقيقة من المشرفين، وتم تقديم تدريبات عملية في أحكام التجويد والقراءة السليمة، مع التركيز على تمكين المشاركين من تطبيقها في دروسهم وعمليات التحفيظ داخل المساجد.

أهمية إتقان القراءة

وأكدت المقارئ على أهمية إتقان القراءة والتجويد للأئمة وأعضاء المديرية، باعتبارهم قدوة للمصلين ومرجعًا علميًا في المجتمع، مع تعزيز روح الانضباط والمثابرة في خدمة القرآن الكريم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للمديرية في تطوير الجانب القرآني بين الأئمة وأعضاء المديرية، وضمان نقل العلم الصحيح إلى كافة فئات المجتمع.

وعلى صعيد أخر كانت قد أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدُّم لعضوية المقارئ القرآنية لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الأداء المتقن مع دقة الأحكام، وذلك في إطار العناية بترسيخ الفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم ومقاصده، وحرصها على اكتشاف ورعاية المتميزين من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

وفي سياق آخر، نظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، سلسلة فعاليات توعوية واسعة ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتورة مروى ياسين، مساعد الوزير لشئون الواعظات، ومديري المديريات في محافظات: القاهرة، المنيا، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، مرسى مطروح، بني سويف، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، وسوهاج.

الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف

وشملت الفعاليات برامج تثقيفية داخل مراكز استضافة ودعم المرأة التابعة لـوزارة التضامن، حيث قدّم الأئمة والواعظات لقاءات توعوية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف، مع التأكيد على مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها المشروعة، وتعزيز قيم الرحمة والمودة واحترام إنسانيتها.



وتطرقت إلى مجموعة من المحاور الأساسية، منها إبراز مكانة المرأة في جميع أدوارها، واستعراض نماذج من النساء الصابرات الصالحات، وشرح جزاء الصابرين، مع التشديد على أن الأمل والعمل والوعي السليم تشكل ركائز أساسية لبناء حياة جديدة لمن تعرضن للعنف.

