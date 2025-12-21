الأحد 21 ديسمبر 2025
محافظ الإسماعيلية يكرم الحاصلين على بطولات عالمية وعربية

جانب من التكريم، فيتو
كرم اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عددا من اللاعبين من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى في البطولات العالمية، لما قدموه من إنجازات وبطولات عالمية متميزة، ومدير مديرية الإسكان بالمحافظة لحصولها على درجة الدكتوراة. 

تكريم الأبطال البارالمبيين 

وكرم محافظ الإسماعيلية اللاعب السيد موسى سعد، أحد لاعبي منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة جلوس، والذي حقق العديد من البطولات الدولية، حيث حصل على:
الميدالية الفضية في كأس العالم بالصين عام ٢٠١٧
الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية أعوام ٢٠١٩ و٢٠٢١
الميدالية الفضية في كأس العالم بالقاهرة عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤
الميدالية الذهبية لبطولة إفريقيا بالجزائر عام ٢٠٢٣ولأول مرة، الميدالية الذهبية في كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢٥، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل إرسال في العالم، وأفضل ضارب في أفريقيا خلال بطولة كأس العالم بأمريكا. 

 

كما شمل التكريم اللاعبة رانيا علاء الدين محمد مرشدي، الحاصلة على الميدالية الذهبية في فئة (٨٦ كجم – legn) ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، والتي أُقيمت، وتُعد اللاعبة الوحيدة من أبناء محافظة الإسماعيلية من ذوي الهمم المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وفي السياق ذاته، تم تكريم اللاعبة يارا محمد أبو شبانة، لاعبة نادي القناة، بعد فوزها ببطولة العالم في كرة السرعة، والتي أُقيمت بدولة الهند خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر وحتى ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وعلى جانب آخر، قام محافظ الإسماعيلية، بتكريم دكتورة سماح المحمدي، مدير عام مديرية الإسكان، وذلك لحصولها على درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس، وموضوعها تأثير التحول الرقمي على ارتباط   العميل  بالخدمات الحكومية الإلكترونية بالتطبيق دراسة  ميدانية على المنظومة الحديثة  لتراخيص البناء.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم أبطالها الرياضيين، وتحرص على تكريم النماذج المشرفة التي تُعد قدوة حقيقية للشباب، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تعكس حجم الجهد المبذول داخل الأندية ومراكز الشباب، والدور المهم الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في اكتشاف ورعاية الموهوبين.

