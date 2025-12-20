السبت 20 ديسمبر 2025
ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي

جانب من الندوات،
جانب من الندوات، فيتو
تواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية، عقد مجموعة من الندوات التوعوية، ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، ضد قضية التعصّب الرياضي باعتبارها إحدى الظواهر السلبية التي تتطلب تصحيحًا للمفاهيم وتهذيبًا للسلوك المجتمعي. 

في ختام 2025، الإسماعيلية تحتفي بكوكب الشرق بحفل في المسرح الروماني

الحصر العددي للدائرة الأولى بالإسماعيلية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025

مواجهة فكرة التعصب الرياضي 

وطرح المحاضرون خلال اللقاءات التي عقدت بعدد من مدارس الإسماعيلية تحت رعاية الشيخ عبدالخالق عطيفى وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، رؤية واضحة حول خطر الانفعالات المفرطة المرتبطة بتشجيع الفرق، وكيف تتحول إلى خلافات وعداءات تؤثر على العلاقات الأسرية والمجتمعية، وتتنافى مع أخلاق المسلم ومع المبادئ الأصلية للرياضة.

 

 

جانب من الندوات، فيتو
جانب من الندوات، فيتو

نشر قيم الاعتدال 

كما ركزت الندوات على نشر قيم الاعتدال والهدوء وضبط النفس، والتأكيد على أن التنافس الحقيقي يقوم على احترام الخصم، وتشجيع الفريق بروح رياضية بعيدة عن الإساءة أو التعصب أو إثارة الفتن. 

جانب من الندوات، فيتو
جانب من الندوات، فيتو

تفاعل كبير من الحضور 

لاقت الندوات تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين أشادوا بجهود المديرية في فتح نقاشات واعية حول هذه الظاهرة، مؤكدين أهمية استمرار هذه البرامج في توعية الشباب وتحصينهم من السلوكيات غير المنضبطة. 

وتؤكد مديرية أوقاف الإسماعيلية استمرار هذه الندوات في الإدارات والمساجد المختلفة، تعزيزًا لدورها في بناء وعي مجتمعي مستنير. 

من جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تهدف إلى تصحيح مجموعة واسعة من المفاهيم والسلوكيات السلبية التي تؤثر على الحياة اليومية والقيم الأخلاقية والدينية في المجتمع، من خلال خطة توعية وطنية شاملة تغطي قضايا اجتماعية وإنسانية وسلوكيات خاطئة ومفاهيم دينية بحاجة للتصويب، تمتد من مواجهة التطرف والغلو إلى موضوعات حياتية يومية، مثل: الغش، مخالفة القانون، العنف ضد الأطفال، تعاطي المخدرات، التنمر، إساءة التعامل مع ذوي الهمم، والسلوكيات الضارة على الطرق، إضافة إلى التوعية بأضرار الرشوة، التفكك الأسري، الانتحار، التعصب الكروي، الإسراف، وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون المبادرة مشروعًا وطنيًا لإعادة بناء الوعي وتعزيز القيم في المجتمع.

كما أوضح وزير الأوقاف أن المبادرة تتضمن محورًا دينيًا معمقًا لتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالتطرف، حيث تطرح الموضوعات من خلال خطة مدروسة تعتمد على المعالجة العلمية الهادئة، واللغة البصرية والإعلامية الحديثة، لتتحول المبادرة إلى مشروع وطني متكامل لبناء وعي جديد، يعيد الثقة بالقيم ويزرع الأمل في نفوس المواطنين. 

وأكد الأزهري أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن تصحيح المفاهيم يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وحماية وعيه من التشويش الفكري والمفاهيم المغلوطة.

