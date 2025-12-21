الأحد 21 ديسمبر 2025
حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
قامت أطقم الإشغالات والطوارئ بحي ثالث فى مدينة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم أنور خضر رئيس الحي، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات. 

الأماكن المستهدفة من الحملة 

واستهدفت الحملة الشارع التجاري، الطريق الدائري، محيط التنظيم والإدارة ومحيط المجمع الطبي. 

 

نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت الحملة عن، رفع ٦ باعة جائلين، والتنبيه على جميع تجار الخضر والفواكه والشوادر بالشارع التجاري بضرورة الالتزام بخط التنظيم مع إعطاء مهلة لرفع جميع الإشغالات. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

كما تم رفع إعلان مخالف وعدد ٨ أعلام دعايا و٦ كاوتش مستخدم كحواجز في نهر الطريق. 

 

بالإضافة للتحفظ على عدد ٢ ستاند حديدي و٣٠ كرسي والتحفظ على ٤ موازين ورفع باكيات فراشة بدون ترخيص، ومراجعة تراخيص ٢٠ محل مختلف والتنبيه على ١٦ من أصحاب المحال بتجديد تراخيص الإشغال والمحال.

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها طبقًا للقانون. 

 

وعلى صعيد أخر بدأ مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

 

ومن المتوقع أن يتناول اجتماع مجلس الوزراء اليوم عددًا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في المشروعات التنموية الكبرى الجارية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. 

 

 

 

