معتدل نهارا بارد ليلا، طقس المنيا اليوم الجمعة

18 حجم الخط

طقس المنيا اليوم، تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة طقسا معتدلا خلال ساعات النهار مع سطوع الشمس على أغلب الأنحاء واستقرار واضح في حالة الجو بما يسمح باستمرار الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

الطقس المنيا في الصباح الباكر

يسود طقس بارد نسبيا في الصباح الباكر على جميع مراكز المنيا خاصة بالمناطق الزراعية والمفتوحة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قبل التحسن التدريجي مع تقدم ساعات النهار.

الأجواء المسائية والليلية

تميل الأجواء إلى البرودة مع دخول ساعات المساء والليل على مختلف الأنحاء، ويزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة خاصة في القرى والمناطق الصحراوية بالمنيا.

حركة الرياح وحالة السماء في المنيا

تنشط الرياح بشكل خفيف الى معتدل على فترات متقطعة دون تأثير على استقرار الطقس، بينما تظهر السماء صافية إلى قليلة السحب طوال اليوم دون فرص لسقوط أمطار.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

ننصح المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من اليوم بسبب برودة الطقس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.