الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

معتدل نهارا بارد ليلا، طقس المنيا اليوم الجمعة

طقس المنيا اليوم
طقس المنيا اليوم الجمعة
18 حجم الخط

طقس المنيا اليوم، تشهد محافظة المنيا اليوم الجمعة طقسا معتدلا خلال ساعات النهار مع سطوع الشمس على أغلب الأنحاء واستقرار واضح في حالة الجو بما يسمح باستمرار الأنشطة اليومية بشكل طبيعي. 

الطقس المنيا في الصباح الباكر
يسود طقس بارد نسبيا في الصباح الباكر على جميع مراكز المنيا خاصة بالمناطق الزراعية والمفتوحة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قبل التحسن التدريجي مع تقدم ساعات النهار.

الأجواء المسائية والليلية 
تميل الأجواء إلى البرودة مع دخول ساعات المساء والليل على مختلف الأنحاء، ويزداد الشعور بانخفاض درجات الحرارة خاصة في القرى والمناطق الصحراوية بالمنيا

حركة الرياح وحالة السماء في المنيا 
تنشط الرياح بشكل خفيف الى معتدل على فترات متقطعة دون تأثير على استقرار الطقس، بينما تظهر السماء صافية إلى قليلة السحب طوال اليوم دون فرص لسقوط أمطار. 

نصائح وتحذيرات للمواطنين
ننصح المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من اليوم بسبب برودة الطقس.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طقس المنيا اليوم الجمعة حالة الجو درجات الحرارة الطقس الرياح البرودة الشتاء الصعيد محافظة المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم طقس المنيا اليوم

مواد متعلقة

العثور على جثمان شاب أسفل عقار المنيا المنهار بعد ساعات من البحث تحت الأنقاض

محافظ المنيا يتوجه إلى موقع انهيار منزل بحي غرب

الصور الأولى لحادث انهيار عقار مأهول بالسكان في المنيا

إصابة 5 أشخاص في انهيار عقار بحي غرب المنيا

انهيار منزل مكون من 3 طوابق في المنيا

حكاية 3 شباب خرجوا من المنيا ورا حلم السفر ورجعوا في نعوش من عرض البحر

طقس المنيا مساء اليوم، اعتدال في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح

حوادث الأربعاء بالمنيا، انقلاب سيارة وإصابة شخص بمطاي وتصادم مروع بسمالوط

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

برد مفاجئ يضرب البلاد، كاترين تلامس الصفر وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض ملموس في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.77 جنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء صباح يوم الجمعة لنيل المراد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads