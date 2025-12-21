الأحد 21 ديسمبر 2025
محافظات

مصرع موظف بالصحة ووفاة سيدة وإصابة 4 آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا

حوادث المنيا
حوادث المنيا
شهدت محافظة المنيا اليوم عددا من الحوادث المؤسفة التي أسفرت عن حالات وفاة وإصابة في مراكز مختلفة بالمحافظة. 

مصرع موظف بمديرية الصحة بمحافظة المنيا 

لقي موظف يعمل بـمديرية الصحة بمحافظة المنيا مصرعه إثر حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الدائري بـ قرية بني أحمد حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالواقعة.

 وانتقلت إلى مكان الحادث وتبين وفاة قائد الدراجة متأثرا بإصاباته وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وفاة سيدة عقب سقوطها من الطابق الثاني في محافظة المنيا 

وفي واقعة أخرى شهدت إحدى قرى مركز أبو قرقاص وفاة سيدة عقب سقوطها من الطابق الثاني بأحد المنازل نتيجة اختلال توازنها، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

إصابة 4 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

كما أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بمدينة المنيا الجديدة حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأكدت مصادر طبية استقرار حالتهم الصحية بعد تقديم الإسعافات الأولية. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية الي مواقع البلاغات في الوقائع الثلاث وتم تحرير محاضر رسمية بكل واقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

