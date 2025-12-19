مسجد علي باشا شعراوي بالمنيا، تاريخ وتراث معماري ديني يروي قصة الحضارة الإسلامية

الجمعة 19 ديسمبر 2025
يمثل مسجد علي باشا شعراوي في المنيا أحد أبرز المساجد التاريخية في محافظة المنيا، حيث يعكس عبق التاريخ الإسلامي وتراث العمارة الدينية في الصعيد ويجذب الزوار والمصلين للتعرف على الطراز المعماري المميز والفنون الإسلامية القديمة.

تاريخ مسجد علي باشا شعراوي وأهميته في المنيا

مسجد علي باشا شعراوي في المنيا، فيتو 
مسجد علي باشا شعراوي في المنيا، فيتو 

يعود تاريخ مسجد علي باشا شعراوي إلى العصر العثماني، وهو مسجد أثري بارز شهد عدة ترميمات للحفاظ على قيمته التاريخية، ويعد من أهم المساجد التي تعكس تطور العمارة الإسلامية في محافظة المنيا على مر العصور.

المعماري والتصميم الداخلي

يتميز المسجد بتصميمه الكلاسيكي من حيث الأروقة والفناء المكشوف والمآذن المزخرفة، كما تحتوي جدرانه على نقوش وزخارف تقليدية تمثل الطراز العثماني في العمارة الإسلامية، ويستقطب الباحثين عن التراث والتاريخ. 

دور المسجد في الحياة الدينية والاجتماعية

ويستقبل مسجد علي باشا شعراوي المصلين يوميًا، ويكتسب أهمية خاصة يوم الجمعة والمناسبات الدينية، كما يُعد مركزًا للأنشطة الثقافية والدينية التي تجمع أهالي المنطقة وتبرز دور المسجد في الحياة الاجتماعية

الزيارات والسياحة الدينية

وأصبح المسجد مقصدًا للزوار والسياحة الدينية في المنيا، حيث يحرص السياح والمهتمين بالتراث الإسلامي على زيارة المسجد للتعرف على تاريخ المنيا وأهم معالمها الدينية العريقة والاستمتاع بالتصميم المعماري الفرية. 

