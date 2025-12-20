طقس المنيا اليوم السبت، معتدل نهارا وبرودة ليلا وتحذير من الشبورة صباحا

18 حجم الخط

طقس المنيا اليوم، تشهد محافظة المنيا اليوم السبت طقسًا معتدلًا خلال ساعات النهار مع سطوع للشمس على أغلب الأنحاء وسط أجواء مستقرة تساعد على ممارسة الأنشطة اليومية دون معوقات.



طقس المنيا اليوم السبت اعتدال نهارا وبرودة ليلًا وتحذير من الشبورة صباحًا

وتسجل درجات الحرارة العظمى في المنيا معدلات معتدلة بينما تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترات الليل والصباح الباكر ليسود طقس مائل للبرودة خاصة في المناطق المفتوحة والزراعية.

هيئة الأرصاد الجوية

وتحذر هيئة الارصاد الجوية من تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

طقس المنيا اليوم

وتنشط الرياح بشكل خفيف إلى معتدل على فترات متقطعة دون تأثير في حركة المرور أو الأنشطة اليومية مع استمرار الاستقرار في الحالة الجوية.

وينصح خبراء الطقس المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خاصة في فترات الليل وتجنب التعرض المباشر للبرودة في الساعات المتأخرة من اليوم.

