طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد

طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة، شوربة العدس بالكريمة من أشهر وألذ أطباق الشوربة، خاصة في فصل الشتاء، لما تتميز به من طعم كريمي ناعم وقيمة غذائية عالية.

فهي تجمع بين فوائد العدس الغني بالبروتين والألياف، وقوام الكريمة الذي يمنحها مذاق فاخر ومشبع، مما يجعلها مناسبة للكبار والصغار على حد سواء.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة.

مكونات عمل شوربة العدس بالكريمة:-

كوب عدس أصفر مغسول جيدا

بصلة متوسطة مفرومة

جزرة متوسطة مقطعة مكعبات

حبة بطاطس صغيرة مقطعة اختياري

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

4 أكواب مرق دجاج أو خضار

نصف كوب كريمة طهي

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب اختياري

طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة:-

في قدر عميق على نار متوسطة، يسخن الزيت أو الزبدة، ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي فاتح.

يضاف الثوم ويقلب سريعا حتى تفوح رائحته دون أن يحترق.

تضاف الجزر والبطاطس ويقلب الخليط لمدة دقيقتين.

يضاف العدس المغسول مع التقليب جيدا.

تضاف التوابل، الكمون، الكركم، الفلفل الأسود والملح، وتقلب المكونات جيدا.

يضاف المرق، ويترك الخليط حتى الغليان، ثم تخفض النار ويغطى القدر ويترك لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج العدس تماما.

بعد النضج، يرفع القدر من على النار ويترك قليلا ليهدأ، ثم يخلط باستخدام الخلاط اليدوي حتى يصبح قوام الشوربة ناعم وكريمي.

يعاد القدر إلى النار، وتضاف كريمة الطهي مع التقليب المستمر حتى تمتزج تماما.

تترك الشوربة على نار هادئة لمدة 5 دقائق فقط، ثم تطفأ النار.

يمكن التحكم في كثافة الشوربة بإضافة القليل من المرق حسب الرغبة.

لإضافة نكهة مميزة، يمكن تحمير مكعبات خبز أو بصل مقرمش للتقديم.

يمكن استبدال الكريمة بالحليب أو كريمة نباتية للحصول على نسخة أخف.

إضافة عصرة ليمون خفيفة عند التقديم تعزز الطعم بشكل رائع.

تقدم شوربة العدس بالكريمة ساخنة، مع رشة بقدونس مفروم أو فلفل أسود طازج، وبجانبها الخبز المحمص أو العيش البلدي، لتكون وجبة متكاملة ومشبعة.

