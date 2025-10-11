طريقة عمل شوربة العدس بالخضار بلمسات جديدة مشبعة وخفيفة

طريقة عمل شوربة العدس بالخضار، مع دخول الخريف وتقلب درجات الحرارة، تبدأ ربة المنزل في البحث عن أكلات دافئة ومشبعة، لكن في الوقت نفسه خفيفة على المعدة ومليئة بالفوائد.



وهنا تبرز طريقة عمل شوربة العدس كواحدة من الأطباق التي لا غنى عنها في هذا الموسم، خصوصًا إذا تم تحضيرها بطريقة جديدة تضيف إليها نكهة مميزة وتنوعًا في العناصر الغذائية.



في السطور التالية، نقدم لكل ست بيت، وصفة شوربة العدس بالخضار بطريقة مبتكرة تجمع بين الطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية، وتناسب من يبحثون عن وجبة مشبعة وصحية في نفس الوقت.





مكونات شوربة العدس بالخضار

لتحضير شوربة العدس بالخضار بطريقة جديدة، تحتاجين إلى المكونات التالية:



كوب ونصف من العدس الأصفر المغسول والمصفّى.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

جزرتان مقطعتان مكعبات صغيرة.

ثمرة بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات.

ثمرة كوسة صغيرة مقشرة ومقطعة.

نصف كوب من الكرفس المفروم.

نصف كوب من الكرّاث أو البصل الأخضر (اختياري لإضافة نكهة مميزة).

ثمرة طماطم كبيرة مبشورة.

فصّان من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

3 ملاعق زيت زيتون أو زبدة خفيفة.

6 أكواب من الماء أو مرق الخضار.

عصير نصف ليمونة للتقديم.

ملعقة بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير شوربة العدس بالخضار

تحضير الخضار:

في البداية، قطّعي جميع الخضراوات إلى مكعبات صغيرة متساوية الحجم حتى تنضج بسرعة وبشكل متجانس.

تشويح المكونات:

في قدر عميق على النار، ضعي زيت الزيتون أو الزبدة، ثم أضيفي البصل المفروم وشوّحيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا خفيفًا.

أضيفي الثوم المهروس وقلّبي لدقيقة حتى تفوح رائحته.

إضافة العدس والخضار:

أضيفي العدس الأصفر إلى القدر وقلّبيه قليلًا مع البصل والثوم، ثم أضيفي الجزر، البطاطس، الكوسة، الكرفس، والطماطم المبشورة.

قلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

إضافة المرق أو الماء:

اسكبي المرق أو الماء الساخن على المكونات، ثم أضيفي الكمون، الكركم، والملح والفلفل الأسود.

اتركي الشوربة على نار متوسطة حتى تغلي، ثم خفّفي النار واتركيها لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى تنضج كل المكونات تمامًا.

الخلطة الجديدة (اللمسة المميزة):

بعد نضج الشوربة، قومي بخفق نصف الكمية في الخلاط الكهربائي أو باستخدام الهاند بلندر حتى تصبح قوامها ناعمًا وكريميًا، ثم أضيفيها مجددًا إلى باقي الشوربة غير المطحونة.

هذه الخطوة تمنح الشوربة قوامًا مميزًا يجمع بين النعومة ووجود قطع خضار شهية.

اللمسة الأخيرة:

أضيفي عصير الليمون بعد إطفاء النار مباشرة لإعطائها نكهة منعشة، ثم زيّني وجه الطبق بالبقدونس المفروم.

ثالثًا: نصائح لتقديم شوربة العدس بالخضار

يمكن تقديمها مع خبز التوست المحمّص أو شرائح الخبز الأسمر لمزيد من الشبع.

للحصول على نكهة غنية، يمكن إضافة رشة من البابريكا أو الشطة الناعمة قبل التقديم.

إذا كنتِ تفضلين النسخة النباتية تمامًا، استخدمي مرق الخضار بدلًا من مرق الدجاج.

يمكن أيضًا إضافة حفنة من الشوفان أو الكينوا أثناء الطهي لجعلها أكثر غنى بالبروتين والألياف.

شوربة العدس بالخضار

فوائد شوربة العدس بالخضار الصحية

شوربة العدس بالخضار ليست فقط لذيذة، بل هي طبق غني بالعناصر الغذائية المهمة:

العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

الخضراوات المتنوعة تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين A وC والبوتاسيوم.

الكركم والكمون يعززان المناعة ويساعدان في الهضم.

زيت الزيتون يضيف الدهون الصحية التي تحافظ على صحة القلب.

بهذه الطريقة الجديدة، ستحصلين على شوربة عدس بالخضار مشبعة وخفيفة في الوقت نفسه، تجمع بين المذاق الرائع والفائدة العالية، وتناسب الجو المتقلب في الخريف أو الشتاء.

كما أنها تصلح لكل الأوقات والوجبات، فيمكنها أن تكون فطارا مشبعا يوم الإجازة، أو غداء صحي وسريع التحضير، كما يمكنها أن تكون وجبة عشاء مفيدة.

