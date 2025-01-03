معهد التغذية يوضح حجم السعرات الحرارية في شوربة العدس

في ظل الطقس البارد، يرغب الكثير من الأشخاص في تناول أكلات ومشروبات دافئة تساعد على تدفئة الجسم.

ومن أشهر الأكلات التي تساعد في تدفئة الجسم ويحبها الجميع لما لها من مذاق لذيذ هي شوربة العدس.

السعرات الحرارية في شوربة العدس

وقال المعهد القومي للتغذية إن شوربة العدس لها قيمة غذائية مرتفعة، مشيرا إلى أن الـ ١٠٠ جرام من شوربة العدس تحتوي على 68 سعرا حراريا.

4.8 جرام بروتين

1.5 دهون

8.8 كربوهيدرات

وتشمل مكونات عمل شوربة العدس:

كوبين عدس أصفر مغسول

حبة بصلة متقطعة نصفين

جزرة مقطعة شرائح

حبة طماطم مقطعة نصفين

8 فصوص ثوم

3 معالق كبيرة صلصة طماطم

ربع ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

5 أكواب مرق دجاج

طريقة عمل شوربة العدس بالدقة بالخطوات

يوضع العدس والخضروات في قدر على النار.

يضاف المرق ثم يغلى الكل على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.



تطحن الشوربة الناضجة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار.



في مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الصلصة والتوابل ويقلب الكل جيدا.



يضاف هذا المزيج إلى قدر العدس ويقلب الكل جيدا.

ثم تقدم مع الخبز المحمص بالهنا والشفا.

فوائد العدس الأصفر:

يعتبر العدس الأصفر مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله خيار مثالي للنباتيين أو لأولئك الذين يفضلون تقليل استهلاك اللحوم، حيث يحتوي العدس على كمية كبيرة من البروتين مقارنة بالعديد من البقوليات الأخرى، ما يساعد في بناء العضلات ودعم نمو الأنسجة في الجسم.



كما ان العدس الأصفر غني بالألياف الغذائية، حيث يحتوي 100 جرام من العدس الأصفر على حوالي 8 جرامات من الألياف، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، وتساعد الألياف في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، كما أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.



ويحتوي العدس الأصفر على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل الحديد، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، والحديد يساعد في الوقاية من فقر الدم، بينما يلعب الماغنيسيوم دور في تعزيز صحة العظام والعضلات، كما أن البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم.



ويعد العدس الأصفر خيار مثالي لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائي لإنقاص الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية ويمنح شعور بالشبع لفترة طويلة بفضل محتواه العالي من الألياف، ويمكن للعدس أن يساعد في تقليل تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية ويسهم في إدارة الوزن بشكل فعال.



ويحتوي العدس الأصفر على مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أن تناوله بانتظام قد يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الجهاز المناعي.

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