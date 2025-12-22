استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل كفتة الدجاج بالفرن للتفريز

18 حجم الخط

طريقة عمل كفتة الدجاج بالفرن للتفريز، من الوصفات العملية التي تبحث عنها الكثير من السيدات، خاصة الأمهات العاملات وربّات البيوت اللاتي يحرصن على تقديم وجبات صحية وسريعة في الوقت نفسه، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان.



وطريقة عمل كفتة الفراخ، وجبة خفيفة على المعدة، أقل في الدهون مقارنة بكفتة اللحم، ويمكن تحضير كمية منها وتفريزها لاستخدامها لاحقًا في شهر رمضان، دون عناء الطهي اليومي، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن وجود وجبة جاهزة في أي وقت.



لماذا نختار كفتة الدجاج بالفرن؟



يمتاز لحم الدجاج بقيمته الغذائية العالية، فهو غني بالبروتين الضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا، كما أنه أقل في نسبة الدهون المشبعة مقارنة باللحوم الحمراء.

وعند طهيه في الفرن بدلًا من القلي، نحصل على وجبة صحية أكثر، خالية من الزيوت الزائدة، ومناسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يسعون لتخفيف الوزن.



المكونات الأساسية لكفتة الدجاج بالفرن

يمكن تحضير كفتة الدجاج بمكونات بسيطة ومتوافرة في كل بيت، مع إمكانية التعديل حسب الذوق:

صدور دجاج مفرومة فرمًا ناعمًا.

بصلة متوسطة مفرومة ومُعصورة جيدًا من الماء.

فصان من الثوم المفروم.

بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة.

بقسماط مطحون أو شوفان مطحون لنسخة صحية.

بيضة واحدة (اختيارية).

ملح، فلفل أسود، بابريكا، وبهارات دجاج.

رشة من الكمون أو الزعتر لإضافة نكهة مميزة.



طريقة التحضير

يتم خلط الدجاج المفروم مع البصل والثوم والخضرة والبهارات جيدًا حتى تتجانس المكونات. يُضاف البقسماط أو الشوفان تدريجيًا للحصول على قوام متماسك وسهل التشكيل. بعد ذلك تُشكل الكفتة على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة، وتُرص في صينية مبطنة بورق الزبدة.

توضع الصينية في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة متوسطة، وتُخبز الكفتة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبيًا خفيفًا. لا تحتاج الكفتة إلى وقت طويل في الفرن، مما يجعلها خيارًا سريع التحضير والتقديم.

طريقة عمل كفتة الفراخ

طريقة التفريز الصحيحة



لضمان نجاح التفريز والحفاظ على الطعم والقوام:

تُترك الكفتة لتبرد تمامًا بعد الخَبز.

تُرص في أكياس أو علب محكمة الغلق، مع فصل الطبقات بورق زبدة.

يُكتب تاريخ التفريز على العبوة.

يمكن حفظها في الفريزر لمدة تصل إلى شهرين.



كما يمكن تفريز الكفتة قبل الخَبز، بحيث تُشكل وتُرص في صينية، وتُدخل الفريزر حتى تتجمد، ثم تُنقل إلى أكياس التفريز، وعند الاستخدام تُخبز مباشرة دون فك التجميد.

طرق التقديم السريعة

عند الحاجة، يمكن إخراج كمية مناسبة من الكفتة وتسخينها في الفرن أو في طاسة غير لاصقة دون إضافة زيت. تُقدَّم مع الأرز الأبيض أو البني، أو داخل عيش بلدي مع سلطة وخضار طازجة، كما يمكن تقديمها مع المكرونة أو بجانب البطاطس المشوية.

فوائد كفتة الفراخ للأسرة



كفتة الدجاج بالفرن للتفريز ليست فقط وجبة موفرة للوقت، بل هي خيار ذكي لتغذية الأسرة بشكل صحي. فهي مناسبة للأطفال، خفيفة على المعدة، وسهلة المضغ والهضم، كما تساعد الأمهات على تنظيم المطبخ والاستعداد لأيام الانشغال أو الطوارئ، في أي وقت وبشكل خاص في شهر رمضان.



في النهاية، تُعتبر كفتة الدجاج بالفرن من الوصفات العملية التي تجمع بين الطعم الشهي، والقيمة الغذائية، وسهولة التحضير والحفظ، مما يجعلها إضافة مثالية لأي مطبخ عصري يهتم بالصحة والراحة في آن واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.