طريقة عمل الأرز البني بالقرع العسلي والزعتر، طبق شتوي بقيمة غذائية عالية

18 حجم الخط

طريقة عمل الأرز البني بالقرع العسلي والزعتر، مع حلول فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن وصفات دافئة تجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية.



من بين هذه الوصفات يأتي طريقة عمل الأرز البني بالقرع العسلي والزعتر، وهو طبق شهي يجمع بين فوائد الأرز البني الغني بالألياف والمعادن، والقرع العسلي المغذي، مع لمسة من الزعتر التي تضيف نكهة عطِرة مميزة.



يتميز هذا الطبق بكونه صحيًا ومشبعًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا كوجبة رئيسية أو جانبية في الشتاء.



مكونات عمل الأرز البني بالقرع العسلي

لتحضير هذا الطبق الدافئ والمغذي، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب من الأرز البني، مغسول ومصفى.

2 كوب من القرع العسلي، مقطع إلى مكعبات صغيرة.

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعم.

2 فص ثوم، مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي صحي.

3 أكواب مرق خضار أو ماء مغلي.

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري لإضافة نكهة دافئة).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة من جوزة الطيب (اختياري لتعزيز النكهة).

مكسرات محمصة للتزيين (مثل اللوز أو الجوز، اختياري).

أرز بني بالقرع العسلي، فيتو



طريقة عمل الأرز البني بالقرع العسلي

تحضير القرع العسلي

قومي بتسخين ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي مكعبات القرع العسلي وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تبدأ بالنضج قليلًا ويصبح لونها ذهبيًا خفيفًا.

أضيفي نصف كمية الزعتر، الملح، والفلفل الأسود مع رشة القرفة إذا رغبتِ، وقلّبي المكونات معًا.

غطي المقلاة واتركي القرع يطهى على نار هادئة لمدة 5–7 دقائق حتى يصبح طريًا ولكن دون أن يتحول إلى هريس.

تحضير الأرز

في قدر آخر، سخني ملعقة الزيت المتبقية وأضيفي البصل المفروم والثوم المهروس.

قلّبي البصل والثوم حتى يصبح لونهما ذهبيًا ورائحتهما عطرة.

أضيفي الأرز البني المغسول، وقلّبي لمدة دقيقة أو دقيقتين لتتجانس النكهات.

أضيفي مرق الخضار الساخن، ورشة ملح وفلفل حسب الرغبة.

اتركي الأرز يغلي على نار عالية لمدة 5 دقائق، ثم اخفضي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 35–40 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويمتص كل السائل.

دمج القرع مع الأرز

بعد نضوج الأرز، أضيفي القرع العسلي المطهو مسبقًا إلى القدر.

قلّبي المكونات برفق لتتوزع قطع القرع في الأرز بالتساوي دون أن تتحطم.

رشي باقي الزعتر على الوجه مع رشة جوزة الطيب، ويمكن إضافة المكسرات المحمصة لمزيد من القرمشة والنكهة المميزة.

القيمة الغذائية

يُعتبر هذا الطبق خيارًا صحيًا ومغذيًا للغاية، لما يحتويه من مكونات غنية بالفيتامينات والمعادن:

الأرز البني: يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم وتنظيم السكر في الدم، كما أنه غني بالمغنيسيوم والسيلينيوم.

القرع العسلي: مصدر ممتاز للفيتامينات A وC وE، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على تعزيز المناعة وتحسين صحة الجلد والعينين.

الزعتر: يضيف نكهة مميزة ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، كما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز الجهاز التنفسي.

المكسرات (اختياري): تضيف دهونًا صحية وبروتينًا، مما يزيد من القيمة الغذائية للطبق ويجعله مشبعًا لفترة أطول.

نصائح للحصول على أفضل النتائج

لضمان طعم غني ودافئ، يُفضل تحميص الأرز البني قليلًا قبل إضافة المرق، فهذا يعزز نكهته.

يمكن استبدال القرع العسلي بالقرع الأصفر العادي أو الجزر لإضافة تنوع في اللون والنكهة.

إضافة القليل من القرفة أو جوزة الطيب تعطي الطبق طابعًا شتويًا مميزًا.

يُمكن تقديم الطبق مع سلطة خفيفة أو زبادي قليل الدسم لإضفاء توازن على الوجبة.

يُعد الأرز البني بالقرع العسلي والزعتر طبقًا شتويًا دافئًا يجمع بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية، مما يجعله مثاليًا للعائلات التي تبحث عن وصفات صحية ولذيذة. هو طبق بسيط التحضير، مناسب للعزائم أو كوجبة يومية، ويقدم دفئ الشتاء بطعم مختلف يرضي الجميع. بفضل الأرز البني الغني بالألياف، والقرع العسلي المفيد، والزعتر العطري، يمكن الاعتماد عليه كوجبة متكاملة تشبع وتغذي الجسم في آن واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.