طريقة عمل الزبادي كامل الدسم، الزبادي كامل الدسم من الأطعمة الصحية والمحببة لدى الكبار والصغار، فهو غني بالكالسيوم والبروتين والبكتيريا النافعة التي تساعد على تحسين الهضم وتقوية المناعة.

وطريقة عمل الزبادي كامل الدسم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتحضيره في المنزل يضمن لربات البيوت الطعم الطبيعي الخالي من المواد الحافظة والنكهات الصناعية، كما أنه أوفر اقتصاديا وأكثر أمان.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الزبادي كامل الدسم فى المنزل.

مكونات عمل الزبادي كامل الدسم:-

1 لتر حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي يستخدم كخميرة ويفضل أن يكون بلدي أو كامل الدسم

رشة صغيرة من اللبن البودر اختياري لزيادة التماسك

الأدوات المستخدمة

وعاء عميق

ملعقة خشبية أو بلاستيك

أكواب زبادي أو فخار

بطانية أو فوطة مطبخ سميكة

طريقة عمل الزبادي كامل الدسم

طريقة عمل الزبادي كامل الدسم:-

يوضع الحليب في وعاء على نار متوسطة.

يترك حتى يغلي غلوة كاملة مع التقليب المستمر لمنع الالتصاق.

بعد الغليان يرفع من على النار ويترك حتى يصبح دافئ حوالي 40 إلى 45 درجة مئوية.

إذا كان الحليب ساخن جدا سيقتل البكتيريا النافعة، وإذا كان بارد لن يتماسك الزبادي.

في طبق صغير، نضع ملعقتي الزبادي.

نضيف قليلا من الحليب الدافئ ونقلب جيدا حتى يذوب تماما.

يضاف الخليط إلى باقي كمية الحليب ويقلب برفق.

يصب الحليب في أكواب أو أوعية فخار.

يفضل عدم تحريك الأكواب بعد الصب حتى لا يفشل التماسك.

ترتب الأكواب في صينية.

تغطى جيدا ببطانية أو فوطة سميكة.

تترك في مكان دافئ لمدة 6 إلى 8 ساعات.

بعد التأكد من تماسك الزبادي، يدخل الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

يقدم بارد وجاهز للاستخدام.

لنجاح الزبادي كامل الدسم، يجب استخدام حليب كامل الدسم عالي الجودة

عدم الإكثار من الخميرة، وعدم تحريك الحليب أثناء التخمير.

اختيار مكان دافئ بعيد عن الهواء.

استخدام أوعية فخار يزيد من التماسك والطعم البلدي.

للحصول على زبادي أكثر تماسك

إضافة ملعقة لبن بودرة لكل لتر حليب.

ترك الحليب يبرد قليلا بعد الغليان حتى يتكاثف.

عدم فتح الغطاء أثناء التخمير.

