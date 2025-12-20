البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، وجبة بيتي مشبعة بطعم أصيل

18 حجم الخط

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، من أشهر الأطباق المنزلية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ العربي، لما تتميز به من مذاق غني، وقيمة غذائية عالية، وسهولة في التحضير، فضلًا عن كونها وجبة متكاملة تناسب الغداء العائلي.





يجمع هذا الطبق بين البطاطس الغنية بالكربوهيدرات والطاقة، واللحمة المفرومة كمصدر أساسي للبروتين، مع خليط من التوابل والخضروات التي تمنحه نكهة مميزة لا تُقاوم.





المكونات الأساسية لعمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة



لتحضير هذا الطبق بطريقة ناجحة ولذيذة، نحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوافرة في كل منزل، وهي:

كيلو بطاطس متوسطة الحجم

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة قرفة أو حبهان مطحون (اختياري)

ملعقة كبيرة زيت أو سمن

عصير طماطم أو صلصة طماطم

كوب مرق أو ماء ساخن

بقدونس أو كزبرة خضراء مفرومة (اختياري)

طريقة تحضير الحشوة

تبدأ الوصفة بتحضير حشوة اللحمة، حيث يُسخن الزيت أو السمن في طاسة على نار متوسطة، ثم تُضاف البصلة المفرومة وتقلب حتى تذبل ويصبح لونها ذهبيًا. بعد ذلك يُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا، ثم تُضاف اللحمة المفرومة مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها وتتشرب نكهة البصل والثوم.

يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة، ويمكن إضافة رشة قرفة أو حبهان لإعطاء نكهة مميزة. تُرفع الحشوة من على النار وتُترك جانبًا حتى تبرد قليلًا، ما يسهل حشو البطاطس دون أن تتفتت.



تجهيز البطاطس للحشو

تُقشر البطاطس وتُغسل جيدًا، ثم باستخدام أداة تفريغ البطاطس أو سكين صغيرة، يتم تفريغها من المنتصف مع مراعاة ترك حواف سميكة نسبيًا حتى لا تنكسر أثناء الطهي. بعد ذلك تُغسل البطاطس مرة أخرى لإزالة النشا الزائد، ويمكن نقعها في ماء وملح لمدة عشر دقائق لمنع تغير لونها.



حشو البطاطس وطريقة الطهي

تُحشى البطاطس بخليط اللحمة المفرومة دون ضغط زائد، حتى لا تخرج الحشوة أثناء الطهي. في قدر عميق، تُرص البطاطس المحشية بشكل منظم، ثم يُضاف عصير الطماطم أو الصلصة مع كوب من المرق أو الماء الساخن حتى يغطي نصف كمية البطاطس تقريبًا.

يُترك القدر على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان، ثم تُخفض النار ويُغطى القدر ويُترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج البطاطس تمامًا ويتكثف الصوص.

مكونات البطاطس المحشية



نصائح لنجاح الوصفة



يُفضل اختيار بطاطس متقاربة الحجم لضمان نضجها في نفس الوقت.

يمكن تحمير البطاطس المحشية قليلًا في الزيت قبل إضافة الصلصة لإعطائها نكهة أعمق.

إضافة القليل من الخضروات مثل الفلفل أو الجزر المبشور للحشوة يزيد من قيمتها الغذائية.

يُقدم الطبق ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الخبز وسلطة خضراء.





القيمة الغذائية للبطاطس المحشية باللحمة المفرومة



يتميز هذا الطبق بتوازن غذائي جيد، حيث تمد البطاطس الجسم بالطاقة والألياف، بينما توفر اللحمة المفرومة البروتين والحديد اللازمين لبناء العضلات وتعويض الطاقة. كما أن الطهي في الصلصة يقلل من الحاجة للدهون الزائدة، ما يجعله مناسبًا لوجبة عائلية مشبعة وصحية.



بهذه الطريقة البسيطة، يمكن تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بطعم شهي يرضي جميع أفراد الأسرة، ويُعيد إلى المائدة نكهة الأكلات البيتية الأصيلة.

