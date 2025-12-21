لتحلية لذيذة بعد الإفطار، طريقة عمل الكنافة بالتمر

18 حجم الخط

طريقة عمل الكنافة بالتمر، يصادف اليوم الأول من شهر رجب وهو من الأشهر المباركة التى يحب فيه الصيام سنة عن الرسول الكريم.

وتحرص ربات البيوت فى مصر على تحضير أشهى الاكلات على مائدة إفطار أول أيام رجب، ويعقبه تقديم الحلوى لإسعاد الصائمين.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكنافة بالتمر.

مكونات عمل الكنافة بالتمر:

نصف كيلو كنافة شعر

كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة

2 ملعقة كبيرة سكر بودر اختيارى

نصف كيلو تمر منزوع النوى

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف ملعقة صغيرة قرفة اختياري

رشة جوزة الطيب أو الحبهان حسب الرغبة

مكونات الشربات

كوبان سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة ماء ورد أو فانيليا اختياري

طريقة عمل الكنافة بالتمر

طريقة عمل صينية الكنافة بالتمر:-

لتحضير الشربات، في قدر على النار، نضع السكر والماء ونقلب حتى يذوب السكر.

نترك الخليط يغلي لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى يصبح القوام متوسط الكثافة.

نضيف عصير الليمون ونتركه دقيقة واحدة ثم نرفعه من على النار.

نضيف ماء الورد أو الفانيليا حسب الرغبة ونترك الشربات يبرد تماما.

يجب أن يكون الشربات بارد عند إضافته إلى الكنافة الساخنة.

ولتحضير حشوة التمر، نضع الزبدة في مقلاة على نار هادئة حتى تذوب.

نضيف التمر ونقلب جيدا حتى يصبح طري ومتماسك.

نضيف القرفة أو الهيل حسب الرغبة ونقلب لمدة دقيقة.

نرفع الحشوة من النار ونتركها جانبا لتبرد قليلا.

ثم نفكك الكنافة جيدا بالأصابع حتى تصبح ناعمة.

نضيف السمن المذاب والسكر البودر إلى الكنافة ونقلب جيدا حتى تتشرب بالسمن.

ندهن صينية الفرن بقليل من السمن.

نضع نصف كمية الكنافة في الصينية ونضغط عليها جيدا لتكوين طبقة متماسكة.

نفرد حشوة التمر بالتساوي فوق طبقة الكنافة.

نضيف باقي كمية الكنافة فوق التمر ونضغط برفق.

ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونضيف الشربات البارد مباشرة وهي ساخنة.

تترك الكنافة لتتشرب الشربات قليلا ثم تقطع وتقدم.

يمكن تزيينها بالمكسرات المجروشة مثل الفستق أو اللوز.

تقدم ساخنة أو بدرجة حرارة الغرفة حسب الرغبة.

لنجاح الكنافة بالتمر، يفضل استخدام تمر طري مثل العجوة أو السكري للحصول على حشو ناعم.

لا تكثري من الشربات لأن التمر بطبيعته حلو.

الضغط الجيد على طبقات الكنافة يساعد على تماسك الصينية وعدم تفككها عند التقديم.

يمكن إضافة ملعقة طحينة لحشوة التمر لإعطاء نكهة مميزة.

