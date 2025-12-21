طريقة عمل فطائر البطاطس والجزر في الفرن، سناك دافئ ومشبع للأسرة

الأحد 21 ديسمبر 2025
طريقة عمل فطائر البطاطس والجزر في الفرن، تبحث كثير من السيدات عن وصفات سناك تجمع بين الطعم اللذيذ، وسهولة التحضير، والفائدة الغذائية، خاصة في فصل الشتاء، حيث يزداد الاحتياج لوجبات دافئة تمنح الإحساس بالشبع والراحة. 
 

وتأتي طريقة عمل فطائر البطاطس والجزر في الفرن كخيار مثالي، فهي وصفة اقتصادية، صحية، ومناسبة للكبار والصغار، ويمكن تقديمها كسناك خفيف، أو عشاء بسيط، أو حتى في لانش بوكس الأطفال.


مكونات فطائر البطاطس والجزر في الفرن

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم

2 حبة جزر متوسطة

1 بصلة صغيرة مبشورة (اختياري)

2 بيضة

2–3 ملاعق كبيرة دقيق أو شوفان مطحون

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة كمون أو بابريكا

رشة ثوم بودرة أو فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة بقدونس أو شبت مفروم (اختياري)

ملعقة صغيرة زيت لدهن الصينية


طريقة تحضير فطائر البطاطس والجزر

تُقشَّر البطاطس وتُقطع إلى مكعبات متوسطة، ثم تُسلق في ماء ساخن مع رشة ملح حتى تصبح طرية تمامًا.

تُصفّى البطاطس جيدًا من الماء وتُهرس وهي ساخنة حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات.

يُبشَر الجزر بشرًا ناعمًا ويُعصر قليلًا للتخلص من الماء الزائد، ثم يُضاف إلى البطاطس المهروسة.

يُضاف البصل المبشور (إن استُخدم) والبيض، ويُقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس.

تُضاف التوابل: الملح، الفلفل الأسود، الكمون أو البابريكا، والثوم، ثم يُضاف الدقيق أو الشوفان تدريجيًا حتى يتماسك الخليط ويسهل تشكيله.

يُضاف البقدونس أو الشبت لإضفاء نكهة طازجة وقيمة غذائية إضافية.

يُسخَّن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

تُدهن صينية الفرن بملعقة صغيرة من الزيت أو تُغطى بورق زبدة.

تُشكَّل الفطائر على شكل أقراص متوسطة الحجم وتُرص في الصينية مع ترك مسافة بسيطة بينها.

تُدخل الصينية الفرن لمدة 25–30 دقيقة، مع تقليب الفطائر على الوجه الآخر في منتصف الوقت للحصول على لون ذهبي متساوٍ.

فطائر بطاطس وجزر
فطائر بطاطس وجزر، فيتو


طريقة التقديم

تُقدَّم فطائر البطاطس والجزر ساخنة كوجبة سناك دافئة ومشبعة، ويمكن تقديمها بجانب:

زبادي طبيعي أو زبادي يوناني

صوص الزبادي بالثوم والليمون

سلطة خضراء خفيفة


فوائد فطائر البطاطس والجزر

هذه الوصفة ليست مجرد سناك لذيذ، بل تحمل قيمة غذائية عالية؛ فالبطاطس تمد الجسم بالطاقة وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، بينما يمنح الجزر الجسم فيتامين A ومضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وصحة البشرة. 

كما أن خبز الفطائر في الفرن يجعلها أخف على المعدة وأقل في السعرات الحرارية مقارنة بالمقليات.


نصائح لنجاح الوصفة

يمكن إضافة جبن مبشور لزيادة الطعم والقيمة الغذائية.

لمن تتبع نظامًا صحيًا، يُفضل استخدام الشوفان بدلًا من الدقيق الأبيض.

يمكن تحضير الفطائر مسبقًا وحفظها في الثلاجة أو الفريزر، ثم تسخينها في الفرن عند الحاجة.

تصلح الوصفة للأطفال وكبار السن لسهولة مضغها وهضمها.

فطائر البطاطس والجزر في الفرن هي اختيار ذكي لكل ست بيت تبحث عن وصفة سريعة، اقتصادية، وصحية، تُرضي جميع أفراد الأسرة وتناسب أجواء الشتاء الدافئة.

