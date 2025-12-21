11.30 م.. أخبار الرياضة اليوم: فوز المغرب على جزر القمر بافتتاح أمم أفريقيا.. الخطيب يتدخل في أزمة جماهير الأهلي المحبوسين.. الزمالك يحسم موقف حمدي من الانتقال لبيراميدز

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق منتخب المغرب فوزا هاما على جزر القمر بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستمر حتى 18 يناير 2026.

سجل إبراهيم دياز الهدف الأول لمنتخب المغرب في الدقيقة 55، وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 74.

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع اللجنة القانونية بالنادي؛ يتقدمهم المستشاران محمد عثمان وشادي البرقوقي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمحبوسين من جماهير الأهلي.

أقيم حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب بداية من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 يناير 2026 المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا.

وشارك عدد من الفنانين الأفارقة والمغاربة في إحياء حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا، مع الألعاب النارية وأضواء الليزر، وفعاليات أخرى من التراث والتاريخ المغربي.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن اتجاه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الدنماركي ييس توروب، لخوض مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر بـ الناشئين.

وأوضح المصدر، أن ييس توروب يدرس منح الفرصة لعناصر فريق الشباب، في مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

تردد في الساعات الأخيرة حول وصول عروض رسمية من نادي بيراميدز للتعاقد مع صانع ألعاب الفريق، أحمد حمدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، منح لاعبي "الفارس الأبيض" راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

فاز فريق برشلونة على مضيفه فياريال بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا"، في قمة لقاءات الجولة 18من الدوري الإسباني - الليجا.

تعرض ريناتو فيجا لاعب فياريال للطرد المباشر في الدقيقة 39 بعد تدخله العنيف على لامين يامال.

يتولى الحكم الدولي الجنوب أفريقي، توم أبونجيل، إدارة مباراة السنغال وبوتسوانا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن لقاءات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

أهدر سفيان رحيمي ضربة جزاء لـ منتخب المغرب ضد جزر القمر، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستمر حتى 18 يناير 2026.

يدير الحكم الموريتاني دحان بيدا مباراة نيجيريا أمام تنزانيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

الدوري الإنجليزي، خسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 17 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مورجان روجرز هدف التقدم لفريق أستون فيلا في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 45+3 نجح كونيا في إدراك التعادل لصالح اليونايتد، وسجل مورجان روجرز هدف استون فيلا الثاني في الدقيقة 57.

الدوري الألماني، حقق فريق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على حساب مضيفه هايدنهايم برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فويث أرينا “معقل الأول”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

سجل هدف التقدم لبايرن ميونيخ اللاعب جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 15، وأوليسي في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

