كأس عاصمة مصر، توروب يدرس خوض مباراة غزل المحلة بالناشئين

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن اتجاه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الدنماركي ييس توروب، لخوض مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر بـ الناشئين.

وأوضح المصدر، أن ييس توروب يدرس منح الفرصة لعناصر فريق الشباب، في مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

أخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة اليوم بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة.

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.