الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس عاصمة مصر، توروب يدرس خوض مباراة غزل المحلة بالناشئين

ييس توروب
ييس توروب
18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن اتجاه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الدنماركي ييس توروب، لخوض مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر بـ الناشئين.

وأوضح المصدر، أن ييس توروب يدرس منح الفرصة لعناصر فريق الشباب، في مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر. 

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

أخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة اليوم بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة. 

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة.

 من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ييس توروب النادي الأهلي توروب غزل المحلة

مواد متعلقة

تعرف علي موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر بعد تعديله

الأهلي يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لولاية جديدة

كواليس مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

نجم الأهلي يكتفي بتدريبات استشفائية بعد شكواه من آلام في الركبة

أفشة يشارك في مران الأهلي بعد تعافية من الإصابة

ريال مدريد يتخطى إشبيلية بثنائية في الدوري الإسباني

في غياب صلاح، ليفربول يفوز على توتنهام بثنائية بالدوري الإنجليزي

ليفربول يتعادل سلبيا مع توتنهام بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

شاهد أجواء ملعب مولاي عبد الله قبل افتتاح كأس أمم أفريقيا

مربوط بسلاسل حديدية وأطلق عليه 6 رصاصات، واقعة تدنيس جديدة للمصحف الشريف فى السويد

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ وهايدنهايم في الدوري الألماني

ظلمناك فأنصفك الله، شوقي غريب يروي كواليس أمم أفريقيا 86 ووشاية أطاحت به قبل البطولة

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الأحد

ما شروط مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج وفقا للقانون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads