ضحية بيراميدز.. القصة الكاملة لمعاناة الموهوب «أمو» بعد إنكار التعاقد وتضليل القيد ووصوله لمستشفى نفسي بعد إصابته بالقهر

محمد عادل الشهير بـ“أمو” موهبة من الفيوم وصلت أزمته مع نادي بيراميدز إلى حالة هيستيرية أدخلته مستشفى أمراض نفسية لمعالجته نفسيا مما ألم به من أضرار نفسية بعد ضياع مستقبله في عالم الساحرة المستديرة وهو لم يكمل عامه الـ27 ربيعا.

أمو يرقد في مستشفى نفسي

تعرض محمد عادل لاعب نادي بيراميدز والمقاصة وبلدية المحلة السابق لحالة هيستيرية بعد حالة نفسية سيئة مر بها خلال موسم كامل مما أدى إلى دخوله المستشفى النفسي منذ ما يقرب من ستة أيام مع متابعة دقيقة من جانب أسرته.

وأكدت أسرته التي تنتمي لبلدة “الشواشنة” بمحافظة الفيوم في تصريحات خاصة لفيتو أنه أصيب بحالة هيستيرية أقرب إلى الجنون لذلك تم نقله إلى المستشفى، لكن حالته في تحسن الآن، مؤكدين أنهم يأملون أن يستمر هذا التحسن دون العودة مرة أخرى لما مر به من ضياع نفسي ومعنوي.

وتسرد لكم فيتو القصة الكاملة لمعاناة تلك الموهبة مع نادي بيراميدز بداية من النادي الذي أوهمه بقيده في قائمة الفريق ثم إعارته، ونهاية بجملة “اثبت إنك لاعب في نادي بيراميدز ولو معاك عقد طلعه”.

أمو موهبة المقاصة تلفت انظار بيراميدز

تألق أمو بصفوف فريق مصر المقاصة حتى لفت أنظار مسئولي نادي بيراميدز الذين نجحوا في ضمه في أغسطس 2023 وحصل على خطاب استغناء من النادي الفيومي لضم اللاعب.

ضم بيراميدز أمو من المقاصة مقابل مبلغ كبير مع الاتفاق على إعارته مجانا كما يفعل النادي السماوي مع أغلب لاعبيه صغار السن كما تم الاتفاق مع أمو على إعطائه 22 مليون جنيه خلال خمس مواسم.

بعد إبرام تلك الصفقة وتسجيله البرومو الخاص بالصفقة تخيل الموهبة الفيومية أن طاقة القدر فتحت له وأبواب الشهرة أصبحت في انتظاره.. تخيل أن أحلامه وأحلام أسرته البسيطة سوف تتحق مع انضمامه إلى النادي الاستثماري الكبير صاحب الملايين وأنه سينتقل إلى وضع أفضل ماديا ومعنويا واجتماعيا.

إعارته إلى بلدية المحلة

فرحة اللاعب لم تكتمل عندما أخطره مسئول التعاقدات بنادي بيراميدز عمرو بسيوني بأنه سيتم إعارته إلى بلدية المحلة لكن الأحلام لم تتبخر لأنه في النهاية لاعب بنادي بيراميدز وسوف يعود إليه كما كان يظن أو يعتقد أو يتوهم دون أن يعلم ما يخبئه له القدر أو بالأحرى مسئولي بيراميدز.

لو عندك إثبات طلعه

في البداية كان اللاعب يتخيل أن الأمر مجرد تأخير مستحقات لدى النادي السماوي ومع مماطلته شهرا تلو الآخر ضاق ذرعا حتى فوجئ بأنه ليس لديه عقد مع النادي وأنه غير مقيد بنادي بيراميدز وأنه تعرض لوهم كبير من المسئولين فالاعب لم يتوهم أنه لاعب ببيراميدز بل تم التفاوض مع مصر المقاصة وشراؤه وإعارته إلى بلدية المحلة وكل هذا على مرأي ومسمع وسائل الإعلام.

أصبح لاعبا بلا مستقبل بلا نادٍ بعدما صدمه مسئولي بيراميدز بأنه ليس لاعبا في النادي وليس على ذمته وعليه إثبات ذلك إن استطاع.

لاعب بلا عقد

أكد اللاعب محمد عادل، المعروف بـ"أمو"، في تصريحات خاصة لفيتو أن اتحاد الكرة لا يملك أي عقود تثبت قيده في نادي بيراميدز، رغم حصول النادي على استغنائه من مصر المقاصة وإعارته إلى بلدية المحلة، في خطوة وصفها اللاعب بالغريبة ولا يعرف مغزاها سوى مسئولي بيراميدز.

وتساءل أمو: هل لم يقم نادي بيراميدز بقيده رسميًا في اتحاد الكرة، أم تم قيده واختفت العقود بفعل فاعل؟ وإذا لم يقم النادي بالقيد، كيف تم التفاوض على ضمه من المقاصة ثم إعارته للبلدية؟





محمد عادل يخرج عن صمته

بعد طول انتظار ومطالبات بمستحقاته، كتب أمو عبر صفحته على "فيس بوك" في نوفمبر الماضي:

"بعد إذن كل حبايبي وأصدقائي، عندي حوار كبير جدًا، اتأذيت وأدمرت، وهؤلاء الأشخاص كانوا سببًا في تدمير مستقبلي بالكامل، كنت أجد نفسي أفضل لاعب في الدوري الممتاز 2023 وفي مصر المقاصة، وفجأة لم أعد أعرف ماذا أفعل، هؤلاء الناس لا يشعرون بنا، ولا يمكن أن أتسبب في ضرر نفسي لأي شخص، فكيف يستطيعون أن يفعلوا بي ذلك؟"

وأضاف: "لقد عانيت كثيرًا، لم أجد من يرد على مكالماتي، وأختي كانت على وشك عدم التخرج بسبب نقص المال، والحمد لله أن أشخاص من عائلتي وقفوا بجانبي، وأختي أصبحت ضمن الخمسة الأوائل في كلية الصيدلة."

وتابع: "ركزت أكثر على العمل حاليًا، ولم يعد يهمني ما سيحدث، لقد اختفت عقودي من اتحاد الكرة، ولم يظهر أنني كنت لاعبًا مقيدًا في بيراميدز، والأذى النفسي وصل لأقصاه."

واختتم أمو: "اتخذت إجراءات قانونية ضد الجميع، ولن أكتفي بالمال فقط، وسأحاسب كل من تسبب في ضياعي. الله وحده سيحاسبهم على كل فعل".

صرخة من عمه

ومنذ أيام، ناشد عمه المسئولين لإنقاذ أمو قبل تدهور حالته الصحية:

"أناشد رئيس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة، وكل من له قلب أن ينظر بعين الرحمة إلى محمد عادل، البالغ 27 عامًا، الذي دمره نادى بيراميدز بتزوير العقد المتفق عليه، وضاع طموحه ومستقبله، أطلب من الجميع مساعدة هذا الشاب وأسرة تحطمت أحلامها بسبب الطمع والغش، ولن يضيع حقه عند الله، الذي يعلم أن الآخرة خير وأبقى، والدنيا كلها زائلة".



