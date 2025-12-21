الأحد 21 ديسمبر 2025
رياضة

منتخب المغرب يفتتح كأس أمم أفريقيا بالفوز على جزر القمر 0/2 (صور)

المغرب وجزر القمر
المغرب وجزر القمر
حقق منتخب المغرب فوزا هاما على جزر القمر بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستمر حتى 18 يناير 2026.

سجل إبراهيم دياز الهدف الأول لمنتخب المغرب في الدقيقة 55، وأضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 74.

تشكيل منتخب جزر القمر أمام المغرب

حراسة المرمى: يانيك باندور.

خط الدفاع: يانيس كاري - أحمد صليحي - كينان تويبيبو - إسماعيل بورا.

خط الوسط: زيدو يوسف - بنجالود يوسف - إياد محمد - فايز سليماني.

خط الهجوم: رفيقي سعيد - يوسف مشنجاما.

تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي، أنس صلاح، نايف أكرد، رومان سايس.

خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، نائل العيناوي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، سفيان رحيمي، إسماعيل الصيباري.

تاريخ مواجهات منتخب المغرب ضد جزر القمر

‎قبل مواجهة اليوم الأحد، يعود أول احتكاك رسمي بين المنتخبين إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، حين استقبل المنتخب المغربي نظيره القمري بالرباط، ونجح في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد، في مباراة طبعها التسرع الهجومي أسود الأطلس والانضباط الدفاعي للضيوف.

وفي لقاء الإياب، فُرض التعادل الإيجابي (2-2) على منتخب المغرب، بعدما وجد نفسه متأخرًا بهدفين، قبل أن يعود في النتيجة.

وتجدد الموعد بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث أكد أسود الأطلس تفوقهم، وحققوا فوزًا بثنائية نظيفة، في مباراة أظهر فيها المنتخب المغربي نضجًا تكتيكيًا وتحكمًا في نسق اللعب، مقابل محاولات متواضعة لمنتخب جزر القمر، الذي كان يعيش واحدة من أولى تجاربه القارية الكبرى.

وفي 2 ديسمبر الحالي 2025، خلال نهائيات كأس العرب في قطر، فاز منتخب المغرب بنتيجة 3–1 على جزر القمر.

 

